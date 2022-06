Thermes de Plombières : la mairie veut acheter, le propriétaire en demande dix millions d'euros

Quel avenir pour les thermes de Plombières-les-Bains dans les Vosges ? La semaine dernière, la compagnie des Thermes, l'entreprise privée qui exploite les thermes, a annoncé de nouveaux retards dans les travaux et une ouverture au plus tôt le 5 septembre. Ce sera donc un deuxième été de suite sans curiste à Plombières. Depuis, la mairie tente de mobiliser pour faire venir des touristes cet été. Une réunion avait lieu ce 7 juin avec le propriétaire, le patron du groupe AVEC, Bernard Bensaïd et la préfecture notamment. La mairie envisage un rachat des installations.

Bernard Bensaïd prêt à céder mais pas à n'importe quel prix

Lydie Barbaux a retourné le problème dans tous les sens. Il n'y a pas d'autre issue pour pérenniser le thermalisme à Plombières-les-Bains : "la meilleure des solutions serait un rachat par les collectivités puisque la commune de Plombières n'a pas les moyens de racheter les thermes et les sociétés d'exploitation". Il faudra être certain de l'engagement financier d'autres collectivités par exemple. Il s'agit aussi de convaincre le propriétaire Bernard Bensaïd, pas vendeur dit-il mais prêt à céder à certaines conditions : "il faudra bien qu'elle rachète l'activité thermale et l'activité hôtelière (le grand hôtel et quatre résidences) et il faudra couvrir les pertes depuis douze ans et les investissements, on est autour de dix millions d'euros".

Il avait racheté pour 250 000 euros

Une estimation devra être réalisée par les Domaines, service compétent quand une collectivité veut acheter un bien immobilier. En 2011, le groupe de Bernard Bensaïd avait repris les thermes pour 250 000 euros. En cas de rachat, il faudra aussi pour la collectivité un projet car Lydie Barbaux n'envisage pas d'exploiter directement les thermes. La maire veut confier le site "à des spécialistes du thermalisme". Il existe un précédent dans les Vosges d'une commune qui rachète un complexe thermal, c'est Vittel en 2001.