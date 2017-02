Thermomix recherche de nouveaux conseillers en Côte-d'Or

L'entreprise qui fabrique et commercialise le gros robot de cuisine recrute une trentaine de conseillers, dans le département. La vente à domicile continue de fonctionner pour cette société allemande.

'Y a du boulot par là ! Thermomix recherche une trentaine de conseillers supplémentaires pour faire de la vente à domicile en Côte-d'Or. Il y en a déjà 112 qui font ce boulot chez nous. L'entreprise aimerait atteindre les 140 vendeurs, dans le département, d'ici la fin de l'année.

Un secteur qui ne connaît pas la crise

Comme Tupperware ou d'autres marques, Thermomix a choisi de se faire connaître surtout par le bouche-à-bouche et la vente directe. Bertrand Lengaigne, Directeur de Thermomix France, était en visite à Dijon la semaine dernière pour l'ouverture de l'agence départementale, au parc Valmy à Dijon. "La vente à domicile, c'est dans l'air du temps", explique Bertrand Lengaigne.

2.705 Thermomix vendus l'an dernier dans la région de Dijon. © Radio France - Justine DINCHER

Malgré la concurrence d'Internet, cette méthode de vente est efficace d'après lui : "Internet ne fait pas tout. Quand vous achetez un produit haut-de-gamme et que vous rentrez à la maison et que vous ne savez pas vous en servir, en fait vous êtes content du produit mais vous l'utilisez à 10% peut-être. Nous on veut que chaque consommateur puisse l'utiliser à 100% des capacités".

Des vendeurs indépendants

Chez Thermomix, les conseillers sont en VDI, Vendeur à Domicile Indépendant. Ils peuvent organiser le nombre de réunions qu'ils le souhaitent, en adaptant leur emploi du temps. Certains sont à temps plein, d'autres le font en complément de leurs activités principales. Tous les profils sont acceptés. 90% sont des femmes. La rémunération dépend des ventes, mais elle peut varier de 200 à 3.000 euros.