Thiers : 6 000 amoureux de belles lames attendus ce weekend à Coutellia

La 27e édition de Coutellia se déroule les 20 et 21 mai 2017 à Thiers. Le Festival international du couteau d'art et de tradition est un vaste marché du couteau d'art et de tradition, mais aussi des ciseaux et des rasoirs.

Cette année Coutellia accueille 230 exposants provenant de 20 pays notamment de Russie, d'Italie, du Japon. Cette exposition-vente rassemble en fait tous les produits de la coutellerie : cisellerie, fabrication de rasoirs, de la taillanderie et de la fabrication des couteaux.

Coutellia a attiré l'an dernier 5 600 visiteurs - CCI

Coutellia c'est aussi de nombreuses animations sous le barnum du village coutelier, comme les démonstrations de forge, l'espace affûtage, et des couteaux anciens.A noter la présence dans le jury Coutellia 2017 d'Aimé Jacquet et de Michel Troisgros. Ils remettront les prix "Coutellia" et le prix de l'originalité.

L'espace affûtage au village coutelier - CCI Puy de Dôme

La ville de Thiers est incontestablement la capitale Française de la coutellerie car huit couteaux sur dix fabriqués en France viennent du bassin Thiernois.

Thiers cité des couteliers © Radio France - Claudie HAMON

Coutellia se déroule à la salle polyvalente "Jo-Cognet" ZI du Breuil. Ouvertue du salon de 9h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Prix de l'entrée pour la journée 10 euros. Tous les renseignements sur le site de Coutellia.