Thiers : Myriam El Khomri affûte ses mesures contre le chômage longue durée

La Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social a plébiscité lundi matin l’expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée". Elle est repartie de Thiers avec le sourire... et deux couteaux made in Thiers !

Un couteau en guise de cadeau de bienvenue à la mairie. A Thiers, on sait recevoir. Ça tombe bien, Myriam El Khomri n'est pas venue non plus les mains vides. La ministre du travail s'est voulue rassurante sur le financement du démarrage de l’expérimentation "Territoire zéro chômeur de longue durée". Une enveloppe supplémentaire de 85 000 euros sera disponible dès le 24 mars pour détendre les plus anxieux. Ce dispositif "Territoire zéro chômeur de longue durée", imaginé par ATD Quart Monde, Emmaüs France et le Secours catholique, a été mis en place par le gouvernement. Le principe est original : tenir compte des compétences de la personne pour créer une activité utile au territoire, à condition qu'elle ne vienne pas concurrencer les entreprises locales.

Rencontre à @villedethiers avec 31 chômeurs de longue durée bientôt en CDI dans le cadre de l'expérimentation territoire @ZeroChomeurLD pic.twitter.com/esk6RxgpEU — Myriam El Khomri (@MyriamElKhomri) March 20, 2017

31 Thiernois sélectionnés

Thiers fait partie des 10 territoires retenus (sur 42 candidatures) pour cette expérience de 5 ans. A terme, les salariés doivent pouvoir voler de leurs propres ailes. Une mesure des coûts économisés par le chômage sera ensuite effectuée. La ministre a échangé avec quelques uns des 31 Thiernois embauchés. 70% de leur salaire (le SMIC) est pris en charge par l’État.

Myriam El Khomri ne pouvait pas venir à Thiers sans rendre hommage aux professionnels de la coutellerie, qui fait travailler plus de 1600 personnes dans le bassin thiernois. 92 entreprises artisanales y sont encore implantées et 90 sous-traitants ou fournisseurs interviennent aux différents stades de fabrication du couteau. La ministre a rencontré le coutelier Roland Lannier. Une vieille connaissance, puisqu'elle lui avait remis le prix national "Talents des cités" en 2014. Elle est repartie avec un 2eme couteau en guise de cadeau !

La lutte contre le chômage se joue sur les territoires - Myriam El Khomri

Après avoir traversé à pied le quartier ANRU du cœur de ville, Myriam El Khomri a achevé son séjour thiernois par une double visite. En se rendant d'abord dans l'entreprise Fischer&Bargoin, fabricant de coutellerie et de fusils à aiguiser depuis 1859. Fischer& Bargoin, dont les locaux sont désormais regroupés sur un site unique, dans la zone du Breuil. Les bâtiments (2000 m2) vacants, situés dans le quartier des Molles, accueilleront Thiers Actypôles, l'entreprise à but d'emploi, à partir de la mi-avril. La ministre a visité le chantier en fin de matinée. Parmi les futures activités : les espaces verts, la petite rénovation de bâtiment ou le recyclage informatique. Ce qui doit générer 70 emplois d'ici la fin de l'année 2017. Des embauches qui se feront au fur à mesure en fonction des besoins.