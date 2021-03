Thiers : Une centaine de personnes manifestent pour le rétablissement de la ligne Thiers-Boën

Plus d'une centaine de personnes ont manifesté devant la gare de Thiers ce dimanche matin.

Nouvelle acte dans la mobilisation pour le rétablissement de la ligne ferroviaire Thiers-Boën, plus d'une centaine de personnes ont manifesté ce dimanche matin devant la gare de Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Les manifestants demandent à la région d'inclure les travaux de "régénération" de la ligne dans son contrat de plan Etat-région (CPER) pour 2021-2027.

Fermé depuis 2016 à cause du mauvais état de la voie, le tronçon de 56 kilomètres entre Thiers et Boën-sur-Lignon dans la Loire, permettait de relier Clermont-Ferrand à Lyon, en passant aussi par Montbrison et Saint-Etienne. La fermeture définitive de la ligne est prévue pour juillet 2021.

Fermeture définitive de la ligne prévue pour juillet prochain

"Aujourd'hui on se sent abandonnés, raconte Karine Legrand, coordinatrice du collectif citoyen opposé à cette fermeture, nous demandons que soit pris en charge la rénovation de la ligne dans le prochain contrat de plan Etat-région."

Parmi les manifestants se trouvent beaucoup d'anciens usagés, comme Annie, habitante de Thiers : "Je prenais la ligne pour aller à Lyon avant, maintenant il faut prendre le bus ou prendre plusieurs trains, ça prend la journée."

De nombreux manifestants, habitants de Thiers ou des environs, avaient l'habitude d'emprunter cette ligne Thiers-Boën. © Radio France - Théophile Vareille

Le rétablissement de la ligne est essentielle pour Thiers, ses habitants et son économie avance Pierre Contie, adjoint au maire : "Beaucoup de gens à Thiers travaillent à Clermont, à Montbrison, beaucoup d'entre eux veulent pouvoir aller travailler en train, c'est très important pour l'attractivité de notre ville."

Le président de la région Auvergne-Rhônes-Alpes, Laurent Wauquiez (LR), a indiqué qu'il ne voulait pas inclure la rénovation de la ligne Boën-Thiers dans le prochain CPER, même s'il est favorable au rétablissement. Selon lui, il revient plutôt à l'Etat de financer les travaux dans le cadre du plan de relance ferroviaire.