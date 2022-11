Thionville et Esch-sur-Alzette signent une convention pour une meilleure coopération transfrontalière

Un pas de plus dans la collaboration entre la France et le Luxembourg. Ce mardi, le maire de Thionville, Pierre Cuny, s'est rendu à Esch-sur-Alzette (Luxembourg) avec des élus, pour signer une convention de "coopération et de partenariat" avec la ville du Grand-Duché. Une coopération pour améliorer le quotidien des travailleurs frontaliers au niveau de la mobilité, de l'accès à la santé ou encore de la culture. L'idée est de penser ces deux villes comme un même territoire.

Améliorer la mobilité pour les travailleurs transfrontaliers

Alors que près de 110.000 Lorrains se rendent chaque jour au Luxembourg pour travailler, la mobilité est un enjeu majeur de cette convention. D'abord, avec la mise en commun de certains services. "On travaille sur un bus à haut niveau de service entre Thionville et Esch-sur-Alzette, et la ville d'Esch fait la même chose jusqu'à Audun-le-Tiche, on serait idiots de ne pas travailler ensemble !", explique Pierre Cuny, le maire de Thionville.

La mise en place d'un REM (réseau express métropolitain) est déjà sur la table. L'objectif d'ici 2027 est un train toutes les sept minutes depuis Thionville vers le Luxembourg. Il s'agit aussi d'atteindre les 30.000 passagers quotidiens d'ici à 2030, contre 12.000 aujourd'hui.

Certains projets dépassent pourtant les compétences des villes de Thionville et Esch-sur-Alzette, mais elles comptent peser lors de la prochaine conférence intergouvernementale entre la France et le Luxembourg.

Une collaboration dans le domaine médical

Les deux villes travaillent aussi pour améliorer l'accès à la santé des frontaliers. "On pourrait par exemple créer des maisons médicales transfrontalières", suggère Pierre Cuny. Des lieux où les Français, qu'ils travaillent ou non au Luxembourg, pourraient aller consulter de l'autre côté de la frontière. Pour l'instant, on est encore loin de voir fleurir ce genre d'établissement, car les sécurités sociales de France et du Luxembourg ne remboursent pas les soins aux mêmes taux.

Autre proposition, que le Grand-Duché partage les frais de formation des professionnels de santé transfrontaliers travaillant au Luxembourg. "Tout le monde y gagne, il faut que l'on travaille ensemble", affirme Georges Mischo, le bourgmestre d'Esch-sur-Alzette.

Les deux villes comptent également étendre leur collaboration sur le plan scolaire, avec des échanges entre classes, et sur le plan culturel, avec des programmations ou des expositions communes aux deux villes. Au niveau du sport, un tournoi de tennis transfrontalier est en discussion. Thionville et Esch envisagent aussi de postuler ensemble à une étape arrivée du Tour de France. Une réunion est organisée le 12 décembre prochain entre les équipes municipales de Thionville et Esch-sur-Alzette pour travailler sur ces points.