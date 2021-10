Thionville : un centre-ville de plus en plus attractif depuis la fin des confinements

Manifestations de gilets jaunes, confinements, restrictions sanitaires... Cela fait plusieurs années que les commerçants des grandes villes ne sont pas épargnés par les crises et dénoncent une désertification des centres-villes. En Moselle, la ville de Thionville semble épargner par ce phénomène. De plus en plus de commerces s'y installent pour son dynamisme, selon la mairie.

Un taux de vacances en baisse constante

"La fréquentation ne cesse d'augmenter, l'attractivité du territoire est de plus en plus importante, le nombre d'habitants s'accroit... forcément, ça apporte un flux plus important dans le centre-ville", pose l'élu au commerce Thierry Ghezzi, lui même propriétaire de plusieurs enseignes de restaurations à Thionville.

Un chiffre illustre cette attractivité nouvelle : le taux de vacances des locaux du centre-ville est passé de 21% il y a quatre ans à moins de 14% selon la mairie. Au point qu'aujourd'hui, la problématique est inverse. "On peine à trouver des locaux disponibles. Il nous reste des petits locaux en centre-ville, mais des locaux de plus de 100 m2, on n'en a plus", concède Ghezzi.

Grâce à ce dynamisme, Thionville va même devenir la première commune française de moins de 40 000 habitants à accueillir une enseigne Starbucks, au mois de février.

Les gens le disent : ils sont contents de retrouver leurs petits commerces

La proximité avec le Luxembourg, la densification du centre-ville ou encore les 2000 places de stationnement gratuites, sont autant d'explications avancées par Thierry Ghezzi pour expliquer cette attractivité nouvelle.

Le confinement aurait également modifié les habitudes de consommation des habitants, qui privilégieraient désormais le centre-ville aux grands centres commerciaux. "Les gens le disent : ils sont contents de retrouver leurs petits commerces. En plus des habitués, on a aussi de nouveaux clients qui viennent pour découvrir notre boutique", se réjouit Bruno, qui gère un magasin de décoration rue de Paris.

Mais les changements d'habitudes liés à la crise sanitaire ne font pas que des gagnants. Plusieurs restaurateurs situés en plein centre ville ont du mal à remplir leur salle. La faute selon eux au pass sanitaire mais surtout, à l'essor de la vente à emporter.

Les commerçants craignent également des mois difficiles à venir à cause de la hausse des prix de l'essence et de l'énergie.