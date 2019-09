Faillite de Thomas Cook : pas de répercussion pour les voyages réservés dans les agences de Dordogne

Les agences Thomas Cook situées à Périgueux et Bergerac sont indépendantes financièrement et juridiquement : elles ne sont donc pas concernées par la faillite du voyagiste. Aucun problème donc si vous avez réservé un voyage dans l'une de ces agences.

Périgueux, France

Le voyagiste Thomas Cook fait faillite : en tout, ce sont près de 22 000 emplois qui sont menacés, dont 750 en France. En tout, ce sont 435 agences qui pourraient mettre la clé sous la porte en France.

Mais les agences Thomas Cook de Périgueux et de Bergerac ne seront pas impactées par la faillite du voyagiste. "Tous les billets que nous avons vendu à nos clients en agence ont été payés directement aux compagnies sans passer par un système Thomas Cook : il n'y a donc absolument aucun risque pour ces voyages !", insiste Dominique Laborie, responsable de l'agence Thomas Cook de Périgueux, située allée d'Aquitaine. Même choses pour les tours opérateurs, qui ont été réservés auprès de structures indépendantes.

En effet, cette agence, tout comme celle de Bergerac, est franchisée, ce qui signifie qu'elles sont indépendantes financièrement et judiciairement. Ces deux agences dépendent du groupe Cap Travel, basé à Périgueux. Les deux agences, qui emploient en tout trois personnes, ne fermeront donc pas.

Changement de nom à venir

Seuls changements pour l'agence de Périgueux, qui porte le nom de Thomas Cook depuis plus de 15 ans : "On risque de changer de nom dans les prochains jours et changer d'outils d'informatique, mais cela ne changera rien pour les clients car c'est nous qui nous en occupons", précise Dominique Laborie.

A noter que les billets et voyages réservés directement sur le site internet de Thomas Cook ne peuvent pas être traités par les agences.