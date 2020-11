Thorigné-Fouillard : ce magasin de jouets survit au confinement grâce au "click & collect"

Pour les magasins de jouets, considérés comme commerces "non essentiels", le "click & collect" permet de continuer de travailler pendant le confinement. Au magasin Jouets Club de Thorigné-Fouillard, les commandes s’enchaînent mais elles représentent seulement 35% du chiffre d'affaires habituel.

Le magasin Jouets Club de Thorigné-Fouillard propose d'emballer les cadeaux et même d'y inscrire le prénom du destinataire.

Alors que les magasins ne vont pas rouvrir avant le 1er décembre, le "click & collect" se démocratise. Cette solution permet de garantir la survie des magasins de jouets, qui réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires sur la période de Noël. A Thorigné-Fouillard, les équipes du magasin Jouets Club enchaînent les commandes.

Favoriser le commerce local

Il suffit de venir avec la référence, payer et on récupère sa commande, déjà emballée dans du paquet cadeau. Pour Rachel, venue retirer un cadeau pour l'anniversaire de sa fille, le "click & collect" est une évidence : "Je trouve ça plutôt facile, l'idée, c'est de favoriser le commerce local donc je n'ai pas hésite une seconde !"

Yolande, de son côté, a eu plus de mal pour faire sa commande en ligne. "J'ai 67 ans, donc commander au drive, ce n'est pas mon truc. J'adore me promener dans les magasins, je ne suis pas une pro de l'informatique et ça a été un peu galère". La grand-mère repart tout de même rapidement avec ses cadeaux de Noël pour ses sept petits-enfants. Le magasin propose d'emballer mais également de mettre les prénoms des destinataires sur chaque cadeau.

Une baisse des commandes depuis quelques jours

Dans ce magasin Jouets Club, on prépare jusqu'à 80 commandes par jour. Mais Aymeric Leconte, son gérant, alerte sur le fait que ça ne représente que 35% du chiffre d'affaires habituel. "La dernière intervention de notre Premier ministre a peut-être fait peur et je trouve qu'on a un ralentissement depuis deux jours." Le gérant a du mettre 70% de équipes de ses trois magasins de la métropole rennaise en chômage partiel suite à l'annonce du confinement.

Le "click & collect" marche mieux, ici, dans son magasin en périphérie de Rennes. "Les gens ont moins peur de circuler, donc on fonctionne plutôt pas mal mais dans le centre-ville de Rennes, on a pas la clientèle de passage, on voit d'ailleurs davantage circuler la police", explique Aymeric Leconte. Le gérant espère l'annonce de la réouverture des magasins de jouets au 1er décembre. Dans ce cas, seulement 30% des magasins de jouets fermerait définitivement selon lui. Le cas échéant, 70% d'entre eux devraient baisser le rideau en France.