Thouars : les animateurs du centre de loisirs de Fleury ont obtenu gain de cause

Après cinq jours de grève, la quinzaine d'animateurs du centre de loisirs de Fleury à Thouars vont reprendre le travail lundi. La mairie a accédé à la plupart de leurs demandes.

Dès lundi, les enfants pourront à nouveau être accueillis au centre de loisirs de Fleury à Thouars. Les animateurs vont reprendre le travail après l'accord trouvé avec les élus ce vendredi midi, à l'issue d'une cinquième réunion et d'une semaine de grève.

Une rémunération revue à la hausse

L'une des principales revendications des grévistes portait sur le salaire. "Tous les emplois, que ce soit animateur professionnel ou stagiaire BAFA, seront maintenant rémunérés sur la base du SMIC", explique Anaïs Pointecouteau, responsable pédagogique dans le centre. Les contrats seront donc de 35 heures hebdomadaires au SMIC et non plus 29 heures.

Au-delà sur l'année, la mairie s'est engagée à revoir les statuts des animateurs embauchés pour les mercredis. Ils seront dorénavant en CDD. Les changements n'entreront en vigueur qu'à la rentrée, après le conseil municipal.

Autre engagement des élus : les animateurs auront le droit à deux jours rémunérés pour cette semaine de grève. "C'est une satisfaction pour les animateurs, raconte Anaïs Pointecouteau. On a réussi à se faire comprendre par la municipalité".