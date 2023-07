Tickets de caisse, tarifs de l’électricité, soldes : ce qui change au 1er août 2023

Versement de l'allocation de rentrée scolaire, fin du ticket de caisse papier au supermarché, hausse de la facture d'électricité, dernier jour des soldes d'été : voici quelques-uns des changements qui entrent en application ce jeudi 1er juin.

Fin de l'impression systématique du ticket de caisse papier

Ce devait être en janvier, puis en avril, ce sera finalement en août : la fin de l'impression systématique du ticket de caisse papier entre bien en vigueur ce 1er août . Une mesure prise au nom de l'écologie, il reste toutefois toujours possible de le demander. "La ministre avait souhaité un report au moment où l'inflation des prix en grandes surfaces était au maximum", avait expliqué le cabinet de la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire pour justifier le report. "Quand vous avez une inflation à 15% dans les rayons, le ticket de caisse est un repère pour beaucoup de Français."

Hausse des tarifs réglementés de l'électricité de 10%

Les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 10% ce 1er août . Il s'agit d'une nouvelle phase dans la fin progressive du bouclier tarifaire qui s'arrêtera début 2025. La hausse concernera l'ensemble des ménages, ainsi que les toutes petites entreprises, disposant de compteurs de 36 kilovoltampères. Pour un ménage, cela représente en moyenne un surcoût de 150 euros par an.

Les bons gestes à adopter pour réduire sa consommation d'électricité. © Visactu

Livre A maintenu à 3%

Habituellement révisé tous les six mois, le taux de rémunération du Livret A, actuellement à 3 %, est maintenu à ce niveau au 1er août 2023 . Ce taux restera le même jusqu'en janvier 2025. Le gouverneur de la Banque de France a décidé de maintenir le rendement du taux du Livret A malgré l'inflation et de ne pas appliquer, pour la deuxième fois d'affilée, la formule de calcul du taux qui aurait abouti à 4,1%.

Fin des soldes d'été

C'est le dernier jour des soldes d'été ce mardi. Elles ont été exceptionnellement prolongées d'une semaine pour soutenir les commerçants , après les violences urbaines qui ont embrasé la France pendant cinq jours après la mort de Nahel à Nanterre et perturbé le premier weekend des soldes.

Versement de l'allocation de rentrée scolaire

L'allocation de rentrée scolaire destinée aux parents aux revenus modestes est versée ce mardi à la Réunion et à Mayotte, où la rentrée des classes a lieu respectivement dès les 17 et 23 août. Dans l'hexagone et dans les autres départements d'outre-mer, cette aide sera versée le 16 août. L'allocation s'élève à 398 euros pour les enfants de six à dix ans, 420 euros pour les enfants de onze à quatorze ans, et 435 euros pour les adolescents de quinze à dix-huit ans.

Déclaration fiscale pour les propriétaires

Avis aux retardataires ! C'est ce lundi 31 juillet 2023 la date butoir pour déclarer ses biens immobiliers au fisc lorsqu'on est propriétaire . L’ensemble des propriétaires sont soumis à cette nouvelle obligation déclarative pour chacun de leurs locaux (résidence principale, secondaire ou local vacant), y compris lorsqu'ils ne l’occupent pas eux-mêmes. En 2023, même si la taxe d’habitation sur la résidence principale est supprimée, elle reste applicable sur les résidences secondaires et les locaux vacants. L'échéance était initialement fixée au 30 juin, mais face à l'afflux des déclarations d’occupation, un délai supplémentaire d'un mois a été accordé.