Tickets restaurants à 38 € : "Les gens se font plus plaisir", remarquent les restaurateurs de Châteauroux

Sortir ses tickets restaurants au moment de payer, plutôt que sa carte bleue. C'est devenu un réflexe pour de nombreux Castelroussins, depuis le déconfinement. Depuis le 12 juin, le plafond des titres-restaurant a été relevé : il est passé de 19 à 38 euros, et on peut désormais les utiliser le soir, le week-end et les jours fériés.

Une façon d'inciter les Français à aller au restaurant pour relancer la consommation. "Les gens se font beaucoup plus plaisir, ils prennent un verre de vin, un dessert...", remarque Cécile Cacciatori, la gérante du restaurant Jeux de Goûts, à Châteauroux.

Et cela modifie même quelques habitudes. On n'utilise plus seulement ses titres restaurant le midi, pour déjeuner avec ses collègues. "Ils viennent en famille, en couple, le midi, le soir, beaucoup plus qu'avant", poursuit-elle. La transaction moyenne a augmenté de 50%, selon une enquête d'Edenred, le leader du secteur des "chèques déjeuner".

Pour les professionnels du secteur, fortement touchés par la crise sanitaire et économique, c'est un joli coup de pouce. "Avant les gens les utilisaient beaucoup pour faire leurs courses dans les grandes surfaces, maintenant ils se sont rapprochés des petits restaurants, c'est vraiment bien. Ça incite les gens à sortir, ils prennent leur temps, ils se font beaucoup plus plaisir", se réjouit Julien Marchès, le chef du P'tit Bouchon, installé dans la rue Grande. La mesure est en vigueur jusqu'au 31 décembre.