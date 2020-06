Timide reprise pour les restaurants rochelais

Après deux mois et demi de confinement, on imaginait que les clients afflueraient sitôt les restaurants rouverts. Autour du Vieux-Port de La Rochelle, ça n'a pas vraiment été le cas même si certains s'en tirent mieux que d'autres.

Quatorze jours après, force est de constater que l'affluence tant attendue pour la réouverture des restaurants après deux mois et demi de fermeture n'est pas vraiment là sur le Vieux-Port de La Rochelle. Franck Fournier tient Le Bretagne sur le Cours des Dames. Il tire un bilan peu réjouissant :"c'est timide, on espérait tous un retour massif, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas regardé mes chiffres de fréquentation pour le mois de juin parce que je ne veux pas me faire de nœuds au cerveau mais je dois être à 50% et ça ne suffira pas à garder tous les emplois". Les touristes ne sont pas encore là, les personnes âgées ne sont pas revenues. "Heureusement qu'on bénéficie encore du chômage technique pour tenir, maintenant il faut que juillet et août soient bons."

"On fait avec ce qu'on a"

Juste derrière le cours des Dames et la tour éponyme, Les Quatre Sergents, restaurant haut de gamme répertorié au guide Michelin, s'en tire un peu mieux explique le propriétaire Julien Gilbert. _"_On a une clientèle d'habitués, Rochelais et même un peu plus loin qui est revenue mais c'est vrai qu'il nous manque les touristes, les Belges, les Anglais qui sont une grosse partie de notre clientèle habituelle avec le Festival international du film et les Francofolies." Mais Julien Gilbert veut positiver : "je trouve qu'il y a quand même une bonne dynamique et puis de toute façon, on fait avec ce qu'on a".

A la crêperie l'Epi de Blé, plus à l'intérieur des rues, le serveur Michel William est encore plus positif : "pour l'instant ça va, les gens sont revenus, ils ont envie de sortir, de se poser en terrasse entre amis, on a aussi beaucoup de familles, au final, on a du monde, ça tourne bien". Pour le reste de la saison il est "très confiant, tant qu'il y aura du soleil les gens viendront, ça ira".

Tous espèrent quand même un été aussi bon que l'an dernier. La fréquentation touristique avait alors augmenté de 5% en Charente-Maritime.