Nouvelle Eco : "Tiny House", la folie de la "petite maison" made in Deux-Sèvres

C'est un vrai phénomène de mode, une philosophie de vie : West Wood Tiny à Vausseroux (79) conçoit et fabrique des "tiny houses" des petits habitats mobiles et écologiques.

Vous avez peut-être dû voir des articles ou regarder des reportages sur la Tiny House. Les Tiny Houses "petites maisons", comme souvent, nous viennent des Etats-Unis, et on a désormais les Tiny Houses mobiles que l'on transporte, que l'on déplace sur roues c'est à dire sur une grande remorque voire à l'arrière de semi-remorques pour les plus imposantes. Eddy Fruchard, est artisan charpentier il travaille avec Grégoire Désert, et il reconnait que c'est "une vrai philosophie de vie".

conception d'une tiny house par West Wood Tiny - West Wood Tiny

Entre 15 et 25 m2 d'espace habitable, pour des rangements optimisés. West Wood Tiny, installé à Vausseroux entre Ménigoute et Parthenay peut se vanter d'avoir au moins 1 rendez vous par semaine pour monter un projet.

Entre 1.5000 et 3.000 euros le mètre carré habitable

Et les clients aujourd'hui sont essentiellement des particuliers, des gens qui veulent habiter dans des petites maisons et avec des profils et des envies différentes à commencer par des jeunes, qui "faute de budget pour s'offrir la maison de leur rêve installent une Tiny House sur un terrain familial à la campagne ". Si souvent il s'agit d'un choix philosophique c'est aussi économique Eddy Fruchard, précise qu'il faut compter "clé en main entre 1.5000 et 3.000 euros le mètre carré habitable, selon le niveau d'équipement qu'on veut y mettre et finalement d'un coût très proche qu'on peut avoir pour une extension de votre maison."