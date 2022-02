Tipiak : à son tour, le site de Saint-Aignan-de-Grandlieu met fin à la grève

Après presque trois semaines de grève, un accord a été trouvé entre les salariés de Tipiak de Saint-Aignan-de-Grandlieu et leur direction.

Après Pontchâteau, Saint-Herblain et Malville, la grève chez Tipiak se termine également, mardi 15 février, à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Une quarantaine des cinquante salariés du site spécialisé dans la partie "épicerie" avaient cessé le travail afin d'obtenir une augmentation de salaire de 80 euros bruts par mois.

70 euros bruts par mois

"Nous avons accepté les 70 euros d’augmentation du salaire de base proposés par la direction, annonce Damien Marin, délégué CGT de Tipiak à Saint-Aignan-de-Grandlieu, ajoutant que le travail reprendrait "progressivement" jusqu'au lendemain matin.

Le mouvement avait débuté le 26 janvier sur ce site. Pour soutenir les salariés en grève depuis quasiment trois semaines, une cagnotte en ligne a permis de récolter plus de 17.000 euros.

"3% de pouvoir d'achat" en plus

Vendredi, un accord avait déjà été trouvé pour les salariés des sites de Malville, Saint-Herblain et Pontchâteau. "On n'obtient pas les 4% d'augmentation souhaités, mais entre la hausse générale des salaires de 2.5% et l'augmentation des primes "panier", les salariés vont gagner 3% de pouvoir d'achat", précisait Damien Pelletier, délégué CGT chez Tipiak pour les sites de la branche "traiteur pâtissier".