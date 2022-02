Tipiak : fin de la grève à Pontchâteau, Saint-Herblain et Maville, mais pas à Saint-Aignan-de-Grandlieu

"On n'obtient pas les 4% d'augmentation souhaités, mais entre la hausse générale des salaires de 2.5% et l'augmentation des primes "panier", les salariés vont gagner 3% de pouvoir d'achat", souligne Damien Pelletier, délégué CGT chez Tipiak pour les sites "traiteur pâtissier" : Malville, Saint-Herblain et Pontchâteau. Il précise, cependant, que certains collègues sont déçus et envisagent sérieusement de quitter l'entreprise.

Sur ces trois sites, le mouvement avait démarré le 2 février. Ce vendredi après-midi a été consacré au nettoyage des sites avant une reprise de l'activité ce lundi 14 février.

La grève, entamée le 26 janvier, à Saint-Aignan se poursuit

En revanche, sur le site de Saint-Aignan-de-Grandlieu, spécialisé dans l'activité "épicerie" (graines de semoule, mélanges de céréales, tapioca), là pas d'accord avec la direction. Les grévistes réclament 80 euros brut; la direction de ce site propose 50. "Aucune réunion de négociations n'est prévue pour l'instant et la grève est reconduite lundi, le 14", fait savoir Damien Marin, délégué CGT à Saint-Aignan. Sur ce site, qui abrite également le siège de Tipiak, la grève a démarré le 26 janvier au soir.

Tipiak compte quelque 900 salariés sur ses quatre sites de Loire-Atlantique.