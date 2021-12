"On tire beaucoup sur la corde" : la grève des animateurs du périscolaire très suivie en Gironde

Depuis mardi et pour deux jours, les animateurs des accueils périscolaires et des centres de loisirs sont en grève dans toute la France pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail. En Gironde, le mouvement est très suivi. Les parents doivent s'organiser pour garder les enfants.

Il faudra peut-être garder votre enfant à la maison mercredi 15 décembre. Car le secteur du périscolaire et des centres de loisirs est en grève depuis mardi, une mobilisation nationale à l'appel de plusieurs syndicats dont la FSU, la CGT ou la CNT. Les animateurs de ces centres aérés dénoncent une précarité du métier grandissante, notamment à cause de salaires trop bas, et des effectifs réduits face à un nombre d'enfants de plus en plus important.

"Cette année, on a eu l'impression que ça s'est dégradé. On tire beaucoup sur la corde", explique Johann (le prénom a été changé), animateur dans un centre périscolaire de la métropole de Bordeaux. "Même sur le plan psychologique, il y a eu beaucoup plus d'arrêts maladie que les années précédentes. On sent aussi que les effectifs d'enfants ne diminuent pas, avec des groupes où l'animateur est seul ou en duo, mais avec des chiffres conséquents."

Cette année 2021 a été plus que difficile. - Johann, animateur dans un centre périscolaire de la métropole

"Les animateurs arrivent aussi de plus en plus jeunes. On ne prend pas le temps de vraiment les former parce qu'on est dans l'urgence", déplore celui qui s'est lancé dans l'animation il y a huit ans. "Moi, en tant qu'animateur, je n'aimerais pas démarrer maintenant. On est dans des conditions qui ne sont plus du tout les mêmes que quand j'ai commencé. Avant, on était accompagnés, on avait des objectifs et des projets. Là, je pense qu'il y a un ras-le-bol général qui fait que la grève est autant suivie."

Retrouver les habitudes du confinement

Conséquence de cette grève : beaucoup de centres périscolaires resteront fermés dans le département. Par exemple, 31 des 36 ALSH sur la commune de Mérignac ont gardé porte close mardi. 80% des animateurs de Pessac seront aussi en grève, avec seulement trois centres périscolaires encore ouverts (Aristide-Briand, Jules-Ferry et Romainville) sur les 30 que compte la commune. À Bordeaux également, la mobilisation s'annonce très suivie.

Les parents vont donc totalement devoir se réorganiser. Un casse-tête qu'ils avaient presque oublié depuis les confinements et l'école à la maison. "C'est sûr que maintenant, quand on nous dit qu'il y a une journée télétravail, on ne se dit plus que c'est grave", explique Delphine, venue chercher le petit Bastien devant un périscolaire de Pessac. Ce mercredi, elle travaillera depuis la maison pour le garder. "On se dit qu'on en a fait pendant tellement de mois qu'on va forcément gérer. Il saura qu'il faut pas déranger maman, qu'il ne faut pas entrer dans le bureau parce qu'il y a souvent la caméra."

Un brassage différent de celui de l'école

D'autres n'ont plus cette possibilité de télétravailler. "Ça fait déjà trois jours que je suis à la maison, puisque la classe de mon plus petit est fermée", explique Sophie, venue chercher ses deux enfants. "Pas sûr que mon employeur accepte de prolonger cet arrêt..." Son mari amènera donc son fils avec lui au bureau, comme compte le faire Jean. "Le patron aussi a son fils donc ils s'amuseront ensemble", ironise-t-il.

C'est un peu devenu une boîte noire. - Delphine, mère d'un enfant pris en charge par le périscolaire

Des parents qui, pour la plupart, comprennent cette grève. "En fait, je ne me rends pas vraiment compte de ce qu'ils vivent et d'à quel point c'est compliqué", avoue Delphine. "Depuis le Covid-19, c'est un peu devenu une boîte noire : tu poses ton enfant, tu ne sais pas ce qu'il se passe. Il te dit que ça va bien donc tu le crois." Johann dénonce ces différences dans les restrictions sanitaires prises à l'école et en centre de loisirs. "Le cadre du centre de loisirs fait qu'on remet des enfants dans des groupes, où ils sont entre eux", explique-t-il. "Mais la semaine, ils ne sont pas forcément entre eux, ils sont en classe et le mercredi on les remet ensemble. Sur le plan sanitaire, c'est une vraie incohérence."

Si vous souhaitez plus de détails sur les accueils périscolaires et centres de loisirs touchés par la grève, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de votre commune.