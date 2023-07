Tissus, étoffes et travail de précision pour l’ameublement à l’Atelier de la Chapelle d’Anne Vielle à Annonay

L’Atelier de la Chapelle se trouve place des Forges, dans le cœur historique d’Annonay, sur les hauteurs de la vieille ville. C’est une ancienne pâtisserie, reconvertie en boutique et atelier de tapisserie d’ameublement à la fin des années 1970. Un grand meuble, vestige de l’ancienne activité, et qui occupe deux pans de murs entiers dans le côté magasin, a été reconverti pour accueillir les étoffes. L’espace boutique, feutré et vintage, est centré autour d’une vaste table qui sert pour la découpe des tissus. L’atelier se trouve dans la pièce attenante, à l’arrière. C’est là qu’Anne Vielle nous fait découvrir son métier.

ⓘ Publicité

📻 Ecoutez notre reportage avec Anne Vielle

loading

Dans l'espace boutique avec en arrière-plan le fameux meuble, vestige de l'ancienne activité de pâtisserie des lieux. © Radio France - A.W.