Toison-d'Or à Dijon : à quelques jours de Noël ce n'est pas encore le "rush" dans les magasins

Dijon - France

Près de 140 boutiques, une vingtaine de restaurants. Une fois encore en cette fin d'année, le Centre Commercial de la Toison-d'Or à Dijon est un Eldorado pour tous ceux qui sont à la recherche d'un cadeau à mettre au pied du sapin. Et ce centre commercial, le plus grand de la région et l'un des plus importants en France attire des clients venus de nombreux départements voisins.

Du monde mais pas encore la grosse affluence ce samedi à la Toison-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

Le mois de décembre est le plus gros mois de l'année, puisque pour certains commerçants, il représente plus du quart du chiffre d'affaires annuel. Didier Lévy, propriétaire du magasin "heures et montres" dans la galerie commerçante est présent depuis près de 20 ans à la Toison-d'Or.

Ancien président des commerçants de la Toison-d'Or, quel est son ressenti sur ce mois de décembre 2019 ? La donne ne va-t-elle pas changer cette année avec les mouvements sociaux et le pessimisme ambiant dans la société ? "Le rush n'est pas encore vraiment commencé. Cela a été un peu retardé avec les grèves. On est anxieux comme toujours et on espère que tout se passera bien !"

Didier Lévy © Radio France - Thomas Nougaillon

Didier Lévy en plein travail © Radio France - Thomas Nougaillon

Les clients sont tout de même au rendez-vous ce qui rassure Didier Lévy, "pour nous décembre est le plus gros mois de l'année et à l'intérieur du mois de décembre il faut savoir que 40% du chiffre se fait la semaine de Noël", explique-t-il.