Tokim, une solution made in Occitanie pour investir dans l’immobilier locatif

L'investissement locatif est une pratique qui se répand. Dans la Nouvelle Eco, on parle d'une société occitane qui permet d'investir dans des immeubles de la région. Un intermédiaire qui s'appelle Tokim. Damien Andrieu, l’un des deux cofondateurs est originaire de Revel. Il explique à France Bleu Occitanie le fonctionnement de son entreprise lancée en décembre 2022.

Pouvez-vous nous expliquer comment marche Tokim ?

C'est une solution innovante qui permet à tout le monde d'investir dans des projets immobiliers locatifs. Nous sélectionnons des immeubles en mauvais état, mais avec un fort potentiel et nous allons organiser des collectes autour de ces projets-là via notre plateforme. Vous pouvez investir entre 20 et 50 000 €, en échange de quoi nous vous reversons une part des loyers et une part de la plus-value potentielle au moment où on revendra le bien.

Quel est l'intérêt pour un particulier d'investir là-dedans ?

L’intérêt, c'est que c'est accessible : on est sur un produit d'immobilier qui est très stable. Et notre système, avec une reversion des loyers fixe tous les mois, permet de donner de la visibilité et de la transparence à nos investisseurs.

Mais pourquoi ne pas garder son argent pour tenter de se constituer un apport pour tenter de s'acheter un appartement à soi ?

S'acheter un appartement, c'est quelque chose de très complexe. Les coûts sont importants et il faut avoir un bon profil pour que la banque vous prête de l’argent. Aujourd'hui, nous ne venons pas en concurrence des projets d’achat, on vient en complément.

Si je décide d’investir 50 ou 100 euros dans l'un de vos projets, combien ça va me rapporter ?

Aujourd'hui, notre premier projet propose une rentabilité de 7 % : si vous investissez 100 euros, vous gagnerez 7 euros par an. Mais il faut aussi regarder la plus-value potentielle. Aujourd'hui, tout est mis en place pour valoriser les biens dans lesquels on propose aux gens d’investir et pour qu'il y ait une plus-value à la revente, ce qui peut permettre un investissement autour des 10 %, ce qui est extrêmement rare.

Si j'investis dans vos projets, je deviens copropriétaire de l'immeuble ?

Pas du tout : il ne faut pas laisser les gens penser qu'ils sont propriétaires. Ce n'est pas une SCPI. Le lien qui nous unit avec nos investisseurs est un lien contractuel. C'est à dire que vous n'avez pas des parts de société, mais que vous avez un droit de redevance.

Vous avez pour l'instant un seul projet en cours : un immeuble de 8 lots situé à Carmaux dans le Tarn que vous comptez rénover quand vous aurez réuni les 600 mille euros nécessaires pour l'achat et aux travaux. Pourquoi avoir choisi Carmaux ?

Carmaux a le profil des villes qui nous intéressent : c’est dans les villes moyennes, voire les petites villes, qu’on trouve les meilleures opportunités. L'offre locative de qualité, c'est à dire des appartements bien rénovés y sont assez rares, et les gens s'y jettent dessus. Et c'est donc dans ces villes là qu'on peut faire les plus belles affaires. On se penche aussi sur des villes comme, Mazamet, Lavaur ou de plus grandes villes comme Castres. On regarde plus d'une centaine de villes en Occitanie pour établir nos futurs projets.

