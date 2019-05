Tokyo à Bordeaux : la Foire internationale ouvre ses portes au Japon

Bordeaux, France

Le Japon s'invite à la 98e édition de la Foire internationale de Bordeaux. Les 7000 mètres carrés du nouveau "Palais de L'Atlantique" vont être transformés en quartier de Tokyo du 1er au 10 juin. Tandis que le reste du Parc des Expositions accueillera à son habitude les 1200 exposants de la foire, le Salon de l'Agriculture de Nouvelle Aquitaine et le Geek Festival. Comme chaque année, vous pourrez essayer de faire des bonnes affaires ou simplement profiter de l'animation de la foire. 220 000 visiteurs sont attendus sur les 10 jours, entre 10h et 19h sans interruption.

Exposition et village immersifs : voyage au Japon

Une exposition grandeur nature où le visiteur pourra remonter le temps depuis le Moyen Age et les armures de samouraïs jusqu'à l'ère des jeux vidéos dans un Tokyo moderne.

"On parcourt des quartiers de Tokyo, il y a un temple, des maisons et des commerces traditionnels japonais," explique Astrid Zorzabalbère, l'une des organisatrices de la Foire. "C'est une immersion dans le Japon à travers la scénographie de l'exposition !"

Pensé en continuité avec l'exposition, un "village" sur le Japon a été créé au "Palais de L'Atlantique". Pour les organisateurs, l'idée est de pousser l'immersion jusqu'à donner l'impression au visiteur de voyager. "Il pourra parler japonais, manger japonais, s'habiller avec un kimono, être maquillé comme une Geisha et s'immerger complètement dans la culture japonaise à travers des ateliers et les personnes qui les animent," continue Astrid Zorzabalbère. Le Japon, une destination de plus en plus prisée par les français.

Nouveautés 2019 : focus jeunesse avec le Salon Baby et la "RoboCup" Junior

Samedi 1e et dimanche 2 juin, deux nouveaux événements réservés aux plus petits et aux jeunes. Le Salon Baby, qui se décline en stands d'objets pour bébés, conseils par des professionnels et conférences notamment sur la paternité. La "RoboCup Junior", une compétition de robots qui rassemblera les 50 meilleures équipes Junior de France.

200 jeunes, de 11 à 19 ans, répartis en équipe de quatre s'affronteront dans une course de robots. Les vainqueurs se verront décerner le trophée en fin de journée dimanche 2 juin. Un événement inédit pour Fabienne Le Scornec, directrice de la Foire, "C'est vraiment les enfants qui doivent se dépatouiller seuls avec leurs robots sans adultes !".

"On imagine un labyrinthe, dans lequel chacune des deux équipes fait évoluer son robot. Le premier arrivé à la sortie a gagné." — Fabienne Le Scornec, directrice de la Foire

Si votre enfant rêve de manipuler lui-même un robot, c'est possible. Des adultes animeront des ateliers pour leur faire découvrir les joies de la robotique.

Aussi, les amateurs de rugby l'auront remarqué : la foire aura lieu en même temps que les demi-finales du Top 14 à Bordeaux. Elle leur ouvre donc ses portes gratuitement, sur présentation de leurs billets pour le match.