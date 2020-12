Tom Gauzères "l'épicerie fine" à Meilhan, la soif d'entreprendre

Tom Gauzères après une année de FAC en droit à Pau, une expérience de responsable d'un rayon de fruits et légumes dans la grande distribution, monte sa première auto-entreprise, il n'a que 18 ans, de livraison de fruits et légumes lors du premier confinement. Alors qu'arrive le second cofinement, une autre idée jaillit dans l'esprit de Tom Gauzères, une épicerie fine, ce sera l'épicerie fine landaise à Meilhan.

Avec l'épicerie fine de Meilhan, Tom Gauzères commercialise : toujours des fruits et légumes de qualité, des conserves produites localement (Dupérier, Bignalet...), des oeufs bio, des fruits secs, des confitures au piment rouge des Landes, des produits cosmétiques made in Landes... le tout dans le cadre exceptionnel du parc aux cerfs de son oncle, 980 , route de la Sablière à Meilhan.

Tom Gauzères livre à domicile pour répondre aux commandes, via sa page Facebook.

L'épicerie fine à Meilhan est ouverte les mardis, jeudis et vendredis, de 9H à 12H et de 16H à 19H et les mercredis et samedis de 10H à 19H;