À Tonnerre, le FILM n'aura pas lieu en 2017

Au vu de l'impossibilité de boucler son budget à hauteur de 120.000 euros, l'organisation du Festival International de l'Image des Métiers a décidé d'annuler son édition 2017. En cause, des promesses de subventions en dessous des espérances, et trop peu de partenariats privés.

L'événement réunissait depuis deux ans près de 3.000 personnes à Tonnerre : trois jours pour valoriser l'apprentissage, notamment à travers une compétition de films documentaires, ou encore pour faire se rencontrer professionnels et jeunes en période d'orientation.

Le festival FILM devait se dérouler du 31 mars au 2 avril 2017. Mais faute de budget suffisant, il est reporté à une date ultérieure, pour l'instant totalement inconnue des organisateurs. Le président du Fonds International du Documentaire d'Artisanat et des Métiers, Cédric Clech, qui organise le festival, regrette cette annulation, qu'il estime cependant inévitable.

120.000 euros de budget difficiles à réunir

Des partenariats privés trop peu nombreux, et des subventions en baisse, voilà pourquoi l'organisation n'a pas réussi à réunir les 120.000 euros nécessaires à la tenue de cette troisième édition. Cédric Clech invite désormais tous les partenaires locaux à se mobiliser, pour remettre sur pied cet événement important, qui tourne beaucoup autour de l'emploi des jeunes, et de l'apprentissage.

"On lance un appel aux partenaires locaux, pour que l'on se retrouve en mars prochain, afin de préparer des éditions suivantes qui soient pérennes" Cédric Clech, organisateur du festival FILM

Une critique qui passe mal pour les collectivités, dont les budgets sont serrés. Anne Jérusalem, la président de la communauté de communes du Tonnerrois et vice-présidente du département comprend la déception. Si elle se dit prêt à discuter, elle annonce d'ores et déjà qu'il n'y aura pas de grande possibilité d'aides par l'argent public.

"Que ça fasse des déçus, c'est une évidence. Mais dans un budget, vous avez peu de marge, bien souvent." Anne Jérusalem, président de la communauté de communes du Tonnerrois en Bourgogne

L'organisation appelle de ses vœux une réunion début 2017, avec les partenaires publics et privés, pour trouver une solution, et installer le festival FILM durablement dans le paysage icaunais. Après dix ans d'existence dans le sud de la France, Il a été repris à Tonnerre en 2015, et y a connu deux éditions.

Aucune nouvelle date n'a pour l'instant été évoquée. Le festival FILM ne reviendra donc sûrement au mieux qu'en 2018.