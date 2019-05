Tony Parker rachète la station de ski de Villard-de-Lans

Après un an de négociations avec les acteurs locaux, le basketteur français Tony Parker est devenu l'actionnaire majoritaire de la station de ski de Villard-de-Lans (Vercors) ce lundi 13 mai. La star de la NBA assure qu'il veut "créer de l'emploi" et "aider la jeunesse".

Villard-de-Lans, France

Déjà propriétaire de l'ASVEL, le club de basket de Lyon-Villeurbanne, Tony Parker a signé lundi le rachat de la SEVLC, société d'équipement de Villard-de-Lans et de Corrençon-en-Vercors (Isère), qui gère notamment les remontées mécaniques du domaine, a annoncé la station. L'idée n'est pas de transformer le site en "Hollywood", mais de "redonner" à la France, "créer de l'emploi" et "aider la jeunesse" a-t-il assuré à l'AFP.

Le basketteur français aux quatre titres de champion NBA qui n'a "jamais skié de sa vie", en raison de ses contrats, veut développer l'activité d'été de la station. "C'est un combat uni qu'on essaie de mener pour le bien du plateau du Vercors", a indiqué à l'AFP Guillaume Ruel, le nouveau directeur général chargé du développement et des relations publiques.

Fin mars, le conseil municipal de la commune avait validé le principe de cette vente. Tony Parker et ses associés de Infinity Nine Mountain, parmi lesquels figurent aussi Nicolas Batum, l'actuel coéquipier de Tony Parker aux Charlotte Hornets, et Marie-Sophie Obama, présidente de l'ASVEL féminin, rachètent 76,9% de la SEVLC à ses propriétaires historiques, les frères Victor et Daniel Huillier, 89 et 91 ans.

Les 22 remontées mécaniques de la station iséroise emploient une centaine de personnes en saison et une vingtaine à l'année. Le montant du rachat n'a pas été précisé. Il est "inférieur à dix millions d'euros" a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.