Tony Parker reste le sportif français le mieux payé

Les 50 sportifs français les mieux payés sont recensés comme chaque année par le quotidien L'Équipe, et l'édition 2017 a été publiée vendredi. Le basketteur Tony Parker reste sur la plus haute marche du podium. Aucune femme n’apparaît dans ce classement.

Le meneur de jeu des San Antonio Spurs, Tony Parker, est cette année encore (la quatrième d'affilée) le sportif français le mieux payé selon le classement annuel de L'Équipe, mis en ligne vendredi. En 2016, il a gagné 19,6 millions d'euros. Le footballeur Paul Pogba n'est pas loin derrière avec 18 millions d'euros.

49 places sur 50 pour des footballeurs ou des basketteurs

Nicolas Batum est l'autre basketteur (toujours en NBA) du top 10 de ce classement avec 17 millions d'euros, mais la grande majorité des lauréats sont des footballeurs. "Les revenus de Paul Pogba en 2016 ont été multipliés par deux", relève le quotidien sportif qui pense que le joueur le plus cher du monde, transféré l'été dernier pour 110 M€ de la Juventus Turin à Manchester United, "va atteindre un revenu minimal annuel de 25 M€ en 2017. Un chiffre fantastique quand on sait que, jusqu'à présent, jamais un sportif français n'a atteint les 20 M€ sur une année."

Hors football et basket, il faut descendre à la 13e place pour trouver une troisième discipline représentée : Sébastien Ogier, sacré quatre fois champion du monde de rallye. Aucun autre sportif hors foot et basket n'accède à ce classement des 50 meilleurs salaires... et aucune femme.