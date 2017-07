Too good to go, l'appli anti-gaspi à Saint-Étienne

Une application anti-gaspillage débarque à Saint-Étienne : Too good to go. Comprenez trop bon pour être jeté à la poubelle. Deux restaurants ligériens et deux enseignes de boulangerie sont d'ores et déjà partenaires.

D'un côté des restaurants et des commerçants qui se retrouvent avec des invendus à la fin de la journée ; de l'autre des consommateurs qui peuvent être intéressés par de la nourriture encore consommable et au milieu une appli qui met les uns et les autres en relation. Too good to go a ainsi d'abord commencé sur Paris et Lille l'an dernier. Là voilà en action sur l'agglomération stéphanoise.

Paniers surprises à - 60%

Quand l'heure de tirer le rideau approche, les commerçants repèrent ce qu'il leur reste sur les bras et composent des "paniers". L'application leur permet de poster leur offre : tant de paniers à tels prix. C'est en venant sur place à l'heure dite, une demi-heure avant la fermeture, pas avant, pas après, que le consommateur découvre ce qui compose le dit panier. "Nous fixons les prix avec eux, nous leur conseillons de faire au moins du moins 60 % voire moins 70 %", explique la directrice des opérations. L'entreprise Too good to go se rémunère en prenant un euro sur chaque panier vendu.

"Depuis le lancement, le 6 juillet, nous avons toujours tout vendu. On jette moins de marchandises et ça permet de faire découvrir nos produits", se félicite Romain Massenot, gérant de la Mie Câline place de l'Hôtel de ville de Saint-Étienne. Sa franchise fait partie des premiers partenaires avec les halles Vivaldi à Montreynaud, les Paul du centre ville et le restaurant indien Chez Maharaja suivi par le Troisième acte, à la Fouillouse.

Le montage posté sur Facebook par Too good to go pour annoncer son lancement sur Saint-Étienne. - DR

Too good to go mise sur un effet boule de neige et table sur une quinzaine de partenaires ligériens d'ici septembre. À Lyon, où l'appli est active depuis octobre dernier, plus de 130 commerçants ou restaurateurs participent.

Too good to go se targue d'avoir sauvé plus de 120 000 repas de la poubelle en un an d'activité. Elle est disponible dans une trentaine de villes de France. Plus de 300 000 personnes l'ont téléchargée d'après les chiffres fournis par l'entreprise qui rappelle les 10 millions de tonnes de nourriture gaspillées chaque année dans l'Hexagone.