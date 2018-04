L'application Too good to go est arrivé officiellement à Avignon fin mars. Une dizaine de commerçants avignonnais sont partenaires : ils proposent aux utilisateurs de l'application d'acheter leurs produits invendus à prix cassé afin de moins jeter en fin de journée.

Avignon, France

«Trop bon pour être jeté», c'est la traduction française de Too good to go. Créée il y a un an et demi par une française, l'application a déjà 3000 commerçants partenaires dans toute la France et désormais une dizaine à Avignon. La chargée de communication Rose Boursier-Wyler explique le concept : «c'est une application qui va mettre en relation les commerçants de bouche : boulangers, pâtissiers, restaurateurs.. avec les habitants de leurs quartiers pour leur permettre d'aller chercher les invendus le soir à la fermeture. En plus, Too good to go propose des paniers surprises d'invendus à tout petit prix». L'application revendique 900 000 repas sauvés de la poubelle en France depuis sa création.

100 euros de marchandises sauvées chaque jour

La boulangerie d'Avignon Les Fromentiers fait partie des partenaires. Tous les jours, un panier de produits pour une valeur totale de 12€ est proposée à 3€ aux utilisateurs de l'application. Résultat : depuis qu'il utilise Too good to go, le boulanger Marc Varnier sauve chaque jour de la poubelle des marchandises pour une valeur de 100 euros. Pour lui, ce qui fait aussi le charme de ce fonctionnement, c'est de proposer chaque jour un panier de produits différents : «il y a des jours où les clients auront plus de pâtisseries que de viennoiseries ou inversement. On ne peut pas prévoir ce qu'on va vendre et ce qu'on ne va pas vendre».