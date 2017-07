Too Good To Go veut lutter contre le gaspillage alimentaire à Brest

Lutter contre le gaspillage alimentaire grâce à une application sur votre téléphone ? C'est ce que propose Too Good To Go. Le principe : les restaurants ou les boulangeries proposent à la fin de la journée des paniers avec leurs invendus. C'est désormais disponible à Brest. Et ça fait des heureux.

Ils sont une dizaine pour le moment à être devenu partenaires sur l'application Too Good To Go, dès son arrivée sur Brest. Mais en théorie, tous les commerçants sont invités à s'inscrire. Seul impératif : avoir des invendus. "L'idée est d'aller partout chercher des commerçants qui ont des invendus. On reste bien sur l'idée de gaspillage alimentaire" précise Marine Louessard, la responsable du secteur Ouest chez Too Good To Go.

Une démarche qui séduit les commerçants. Corinne Brisbart, gérante d'une boulangerie, a accepté tout de suite : "il y a trop de gaspillage alimentaire aujourd'hui et il faut vraiment lutter contre ça".

Un principe que la boulangerie Birsbart affiche en grand sur sa vitrine © Radio France - Soisic Pellet

Attirer de nouveaux clients

Autre bon point relevé par les restaurateurs : la possibilité d'élargir leur clientèle. "C'est bon pour l'image du magasin et surtout pour le faire découvrir à d'autres clients" explique Pierre Antoine, patron de son restaurant Le Comptoir Toqué.

Surtout que l'appli démarre fort sur Brest. Les bretons sont plutôt réceptifs et les premiers paniers sont partis très vite. La preuve chez Fifty Fifty, où la co-gérante Isabelle Monnat n'en revient pas de la rapidité à laquelle ses paniers ont été vendus. Même chose côté client : tout le monde est satisfait pour le moment. Kristell fait partie des premiers inscrits et elle va continuer à passer des commandes, c'est sûr.

Comment ça marche ?

Le soir, les commerçants mettent en ligne un certain nombre de paniers qui contiennent les invendus de la journée. Il suffit ensuite de votre côté de l'acheter sur l'application et d'aller le chercher à l'heure de collecte précisée, souvent à la fin du service.

Les prix vont de 2,50 euros à 4 euros. Mais dans le panier, les repas coûtent en réalité huit euros ou plus. Vous avez donc un repas de restaurant à un prix défiant toute concurrence. Il faut tout de même compter une petite commission pour l'application : c'est un euro en plus par panier.