L'application Too Good To Go lutte contre le gaspillage alimentaire en mettant en relation des commerces de bouche et des clients qui rachètent à petit prix leurs invendus du jour.

Nîmes, France

Bon pour les papilles, bon pour l'environnement et bon pour le portefeuille. Voilà ce qu'offre Too Good To Go, l'appli pour smartphones - qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom.

Et bonne nouvelle pour les Nîmois désireux de manger responsable, l'application arrive dans la capitale gardoise. Une quinzaine de commerçants, boulangeries, traiteurs ou encore épiceries, cèdent les invendus du jour à petit prix, au lieu de les jeter.

La philosophie de Too Good To Go : lutter contre le gaspillage alimentaire

Un tiers de la production alimentaire mondiale finit à la poubelle. La France n'est pas en reste, avec dix millions de tonnes de nourriture jetée chaque année.

Un constat alarmant qui a fait réagir Lucie Basch, une des fondatrices de la start up Too Good To Go. Littéralement "trop bon pour être jeté", l'application du même nom a vocation à réduire la quantité de nourriture gaspillée.

C'est là le premier objectif de Too Good To Go, comme l'explique Rose, une des trente-cinq employés de la start up : « Au lieu d'aller dans un supermarché lambda, le client va aller récupérer chez le commerçant des produits qui, sans lui, auraient fini à la poubelle ».

Une appli facile d'utilisation

Le principe est simple. Une fois téléchargée - elle est gratuite, l'application met en relation des commerçants désireux de ne pas jeter leurs invendus avec les consommateurs, heureux d'allier bons repas à prix doux et lutte contre le gaspillage.

En un clic, les clients peuvent réserver un panier qu'ils iront chercher à l'heure dite. Un panier composé des invendus du jour, pour un moindre coût. « Économiquement, c'est très avantageux », affirme Rose, qui précise que les paniers peuvent être vendus parfois moins de la moitié de leur valeur.

Too Good To Go, une appli aux multiples atouts

Si les avantages sont aussi bien économiques qu'environnementaux, ce ne sont pas les seuls atouts de Too Good To Go : « Le panier surprise, c'est vraiment une petite touche en plus. C'est aussi découvrir des nouveaux produits, c'est s'étonner un peu avec des choses qui, autrement, n'auraient pas fini dans notre assiette et c'est découvrir des nouveaux commerçants autour de chez soi grâce à l'application ».

A Alès, un commerçant propose déjà ses invendus du petit-déjeuner, en espérant que d'autres rejoignent bientôt l'application.