Top départ des forums de l'emploi saisonnier dans les deux Charentes

A l'approche de la saison touristique, en Charente et Charente-Maritime, les communautés de communes, agglomérations, et autres lancent leurs campagnes de recrutement saisonnier. Pour faciliter les démarches, et rencontrer les candidats, des forums de l'emploi sont organisés.

La période touristique se prépare en Charente et Charente-Maritime. Pour accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions, les employeurs locaux recrutent dès maintenant les parfaits saisonniers. Chaque année, des forums de l'emploi sont organisés pour que candidats et recruteurs se rencontrent, et échangent sur les différentes offres d'emplois. Calendrier des forums de l'emploi Le mardi 31 janvier à Surgères : la Communauté de Communes Aunis Sud organise la deuxième édition du forum Objectif Emploi , de 9h30 à 13h00 dans la salle du Castel Park. Plusieurs espaces sont prévus : l'espace conseil, l'espace recrutement, l'espace formation, et l'espace entreprenariat. Le jeudi 16 février à Fouras : le Forum des emplois saisonniers d'été du Conseil Départemental de la Charente-Maritime. De 14h00 à 17h00, à la salle Salle Roger Rondeaux, une trentaine de recruteurs seront présents. Des représentants d'hôtels, de restaurants, de commerces et de parcs de loisirs. Les offres concerneront les secteurs de Fouras, Châtelaillon-Plage, l'île d'Aix et Rochefort. Le mardi 21 février au Bois-Plage-en-Ré : le Forum du recrutement saisonnier organisé par la Communauté de communes de l'île de Ré. De 9h00 à 13h00, 500 jobs seront proposés aux candidats. Pour rejoindre la Salle polyvalente, rue des Barjottes, une navette gratuite est proposée au départ du Belvédère de La Rochelle, à 9h. Retour prévu à 12h30. Le jeudi 23 février à Angoulême : le Salon Direction Emploi ouvrira ses portes de 10h00 à 17h00 à l'Espace Carat de l'Isle d'Espagnac. Une soixantaine d'entreprises seront présentes au forum du recrutement. Le jeudi 30 mars à La Rochelle : le Conseil Départemental de la Charente-Maritime organise son second Forum des emplois saisonniers d'été . Les horaires et le lieux sont à venir.