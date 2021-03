Toqués d'épices : une mayennaise vient à domicile vous faire goûter des épices du monde entier

Cela fonctionne un peu sur le principe tupperware, mais avec des épices venus du monde entier. La mayennaise Emilie Defay-Brault a rejoint Toqués d'épices pour vous faire découvrir, à domicile, des produits originaux et animer des ateliers culinaires. Et elle recrute!

Pendant dix ans, elle a tenu l'épicerie d'Emilie, à Nuillé sur Vicoin. Depuis le mois de mai dernier, Emilie Defay-Brault a rejoint la société Toqués d'épices. Elle se rend, à domicile, pour présenter plus de 700 produits différents, des épices, des confitures, des vinaigres, pour animer des ateliers de dégustation et tester des recettes.

Toqués d'épices - Emilie Defay-Brault

Des ateliers à la maison

Lorsqu'elle arrive chez l'une de ses hôtesses, Emilie Defay-Brault anime d'abord un petit atelier. Les yeux bandés, les convives, six maximum, pour respecter les règles sanitaires, goûtent et tentent de reconnaitre les parfums "c'est très amusant et convivial", sourit Emilie. Ensuite, on teste des recettes et l'on apprend des histoires sur tous ces produits, venus de France ou du bout du monde.

Emilie recrute - Emilie Defay-Brault

Emilie recrute pour Toqués d'épices

Emilie Defay-Brault est rémunérée à la commission. Vu le succès remporté par ses prestations, cela va bien pour elle. Au point, que maintenant, elle recrute. Si vous êtes intéressé-e, vous pouvez la joindre au 06 75 40 41. Pour tout renseignement, rendez-vous sur le site Toqués d'épices.