Toray va créer une nouvelle ligne de production de fibres de carbone à Abidos

Toray, premier fabricant mondial de fibres de carbone annonce la création d'une sixième ligne de production sur son site d'Abidos. Cette nouvelle ligne devrait voir le jour fin 2025 avec à la clef la création d'une cinquantaine d'emplois. Les travaux débuteront au deuxième semestre 2023. Il s'agit d'un investissement de 100 millions d'euros pour répondre à la demande des nouveaux marchés investis par Toray Carbon Fibers Europe après la crise du Covid.

Compte tenu de l'effondrement du marché de l'aéronautique, Toray CFE a en l'espace de deux ans, revu son modèle économique et développé de nouveaux marchés dans l'industrie automobile, l'éolien et l'enrichissement de l'uranium. "C'est une fibre premium, de haute technicité qui répond à des applications très pointues" explique Jean-Marc Guilhempey, le PDG de Toray CFE. Elle sera donc produite sur cette nouvelle ligne à l'intérieur d'un nouveau bâtiment de 6000m2 qui viendra s'adosser à la 5eme ligne de production. La maison mère japonaise fournira "les fours et le cœur du process" explique Jean-Marc Guilhempey. "Nous aurons besoin d'opérateurs, de techniciens, d'agents de maîtrise et d'ingénieurs," indique encore le patron de Toray.