Total : la fin de la grève sur la plateforme de Grandpuits en Seine-et-Marne

Ils protestaient contre la reconversion de la seule raffinerie d’Île-de-France, après un mois et demi de grève, les salariés de la raffinerie Total de Grandpuits (Seine-et-Marne) ont mis fin au mouvement ce vendredi à 14h.

Les grévistes de la raffinerie de Grandpuits (Seine-et-Marne) étaient en grève depuis le 4 janvier janvier contre le projet de reconversion du site, où Total prévoit de cesser le raffinage "fin 2023" pour laisser la place à la production de biocarburants et de bioplastiques, et à l'exploitation de deux centrales solaires photovoltaïques. Finalement, les organisations syndicales ont décidé de lever le mouvement ce vendredi 12 février puisque le processus social s'est terminé cette semaine et que les mesures sociales d'accompagnement ont été signées par la majorité d'entre-elles.

Les entretiens individuels vont commencer pour les 400 salariés. Trois choix s'offrent à eux, selon la direction de Total : continuer sur la future plateforme "zéro pétrole" de Grandpuits en étant formé, une mobilité interne vers d'autres sites de l'entreprise ou un départ à la retraite, parfois anticipé.

250 emplois maintenus sur les 400 postes que compte la raffinerie de Grandpuits

Sur les 400 postes que compte aujourd’hui la plateforme de Grandpuits : 250 postes seront maintenus. En outre, 15 emplois supplémentaires seront créés sur le site de Grandpuits dans une unité d’emballage en aval de l’unité de bioplastiques. Dans un communiqué, Total assure que "dans sa nouvelle configuration, la plateforme de Grandpuits continuera à faire appel en priorité à ses entreprises partenaires, représentant l’équivalent de 200 emplois à temps plein."

Par ailleurs, les chantiers générés par cet investissement industriel de plus de 500 millions d'euros permettront également de créer jusqu’à 1000 emplois pendant les trois années de construction des nouvelles unités.