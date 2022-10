TotalEnergies a augmenté son bénéfice net de 43% en un an

Ces résultats étaient scrutés de tous, en pleine polémique sur les super-profits des entreprises productrices d'énergie, dont les prix s'envolent en pleine guerre en Ukraine, et après trois semaines de grève dans les raffineries qui ont conduit à des pénuries de carburant. Le groupe TotalEnergie a donc présenté ses résultats ce jeudi. Le bénéfice net du groupe a augmenté de 43% en un an, pour atteindre 6,6 milliards de dollars, au 3eme trimestre de cette année.

Des résultats boostés par le prix du gaz et du pétrole

Des résultats atteints grâce notamment aux résultats records des activités de gaz et de GNL (le gaz naturel liquéfié), dont les prix se sont envolés. "Dans un contexte marqué par un prix du Brent à 100 dollars le baril en moyenne et des prix du gaz exacerbés par l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie, TotalEnergies a su tirer parti de son modèle intégré, notamment dans le gaz naturel liquéfié (GNL), pour générer des résultats en ligne avec les trimestres précédents", a indiqué le PDG du groupe Patrick Pouyanné dans un communiqué.

Le groupe a déjà engrangé en neuf mois 17,3 milliards de dollars de bénéfices, plus que sur la totalité de l'année dernière (16 milliards).

"Tant mieux", affirme Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire s'est félicité de ces résultats ce jeudi matin, sur BFM Business. "Moi je dis tant mieux. Quand une entreprise française réussit, je pense que nous devrions tous être satisfaits de cette réussite et nous devrions tous être fiers d'avoir une grande entreprise énergétique qui soit française comme Total", a déclaré le ministre. Bruno Le Maire a aussi rappelé que les résultats de TotalEnergies permettaient de prolonger jusqu'à mi-novembre la remise à la pompe de 20 centimes par litre appliquée par TotalEnergies dans ses stations-service, en plus des 30 centimes par l'Etat.

"Une bonne nouvelle" si le groupe "partage la valeur dans l’entreprise", nuance Gabriel Attal

"C'est une bonne nouvelle" si le groupe "partage la valeur dans l’entreprise", "s'ils font baisser la facture des Français", a réagi Gabriel Attal, le ministre délégué chargé des Comptes publics, sur franceinfo ce jeudi.