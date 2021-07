TotalEnergies n'utilisera plus d'huile de palme à partir de 2023

TotalEnergies cessera d'utiliser l'huile de palme en 2023. Le pdg du géant énergétique français l'annonce ce lundi dans un entretien au quotidien régional La Provence. "À compter de 2023, il n'y aura plus d'huile de palme à La Mède (ndlr : sa bioraffinerie de La Mède à Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône), ni nulle part dans la compagnie", a décidé Patrick Pouyanné.

En mars, six associations écologistes, dont Greenpeace et France Nature Environnement, avaient contesté devant la justice l'autorisation préfectorale d'exploitation de la raffinerie de La Mède, près de Marseille. Elles reprochaient au groupe l'importation d'huile de palme, synonyme de déforestation selon les ONG. Elles avaient d'ailleurs remporté une victoire partielle devant la justice contre TotalEnergies, en contraignant le groupe à revoir son étude d'impact de l'utilisation d'huile de palme importée d'Asie dans cette raffinerie.

"Nous avons souhaité repenser un certain nombre de sujets qui ont pu créer des polémiques, dont la fameuse huile de palme." - Patrick Pouyanné, pdg de TotalEnergies

"Nous avons tiré la leçon de cette polémique", affirme le patron de TotalEnergies. Nous avons souhaité repenser un certain nombre de sujets qui ont pu créer des polémiques, dont la fameuse huile de palme". Patrick Pouyanné se dit "convaincu que faire du biocarburant à base d'huile végétale a maintenant moins d'avenir car on se heurte à la question de l'affectation des terres agricoles".

"Le modèle économique de La Mède, compte tenu des filières alternatives qui se sont développées, sera préservé", assure le pdg de TotalEnergies en envisageant de "sans doute investir dans un biométhaniseur pour valoriser les terres qui nous servent à filtrer les huiles, et ainsi produire du biogaz" sur le site des Bouches-du-Rhône.

Par ailleurs, fin 2020, le Conseil d'État avait rejeté un recours du groupe qui attaquait un décret de 2019 sur la suppression de l'avantage fiscal aux carburants à base d'huile de palme.

Total doit aller plus loin pour les associations de protection de l'environnement

TotalEnergies devra "en faire beaucoup plus" pour préserver la planète estime Arnaud Schwartz ce lundi sur franceinfo. Le président de France Nature Environnement relève que les associations ont été "obligés d'aller en justice pour obtenir gain de cause et provoquer une forme de révolution juridique. Pour la première fois, il a été reconnu que les industriels doivent prendre en compte l'impact climatique des matières qu'ils utilisent. Pas juste l'impact local, mais global".

France Nature Environnement rappelle que Total devait produire une étude d'impact. "Je pense que quand on entend son actuel PDG s'exprimer régulièrement sur sa nouvelle stratégie, à savoir sortir progressivement des énergies fossiles, on se dit qu'il lui faut, au-delà des beaux discours, des actes concrets. Peut-être que cette décision a été prise dans ce but, mais ce n'est que le début. On est bien conscient qu'il va falloir en faire beaucoup plus."

Arnaud Schwartz doute qu'il s'agisse d'une prise de conscience de la part de Total. "On ne peut pas considérer que dans ce genre d'entreprises, la prise de conscience arrive comme par miracle en 2021. Quand on sait ce qui s'est passé dans d'autres entreprises équivalentes à Total, comme Exxon, depuis des décennies... Elles ont développé des stratégies de déni par rapport au dérèglement climatique. On ne peut pas vraiment parler de prise de conscience, mais c'est une nouvelle orientation stratégique avec des actes qui doivent correspondre à ces ambitions-là."

La justice reste saisie

De son côté, Greenpeace salue "une bonne nouvelle". Dans un communiqué, l'ONG environnementale souligne que ce "renoncement intervient après plusieurs années de bras de fer avec les ONG qui dénonçaient les impacts désastreux pour le climat et la biodiversité de cette huile, responsable de la déforestation en Asie du Sud-Est".

"Total devra quand même analyser les impacts de cet approvisionnement climaticide sur les trois prochaines années." - Greenpeace

"Le tribunal reste saisi de l’affaire et Total devra quand même analyser les impacts de cet approvisionnement climaticide sur les trois prochaines années, peu importe que la fin des importations soit fixée à 2023", assure Greenpeace. "Total doit tirer immédiatement les conclusions qui s’imposent : cesser toute incorporation d’huile de palme, mais aussi d’huile de soja qui présentent les bilans les plus désastreux en matière environnementale", exige l'ONG environnementale.

Fin mai, Total s'est rebaptisée TotalEnergies, une compagnie multi énergies, "qui s'engage pour le développement durable".