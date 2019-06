Tou(r)s pour l'emploi : un moyen plus direct pour rencontrer son futur employeur ?

Tours, France

S'il pleuvait des cordes dans toute la ville de Tours, ce jeudi il pleuvait aussi des emplois à l'intérieur de l'hôtel de ville. Il y avait plus de 1000 postes à pourvoir à l'occasion du forum " Tou(r)s pour l'emploi ". Au total, 87 entreprises de secteurs variés (industrie, grande distribution, restauration) étaient présentes . Deux emplois sur trois parmi ceux proposés ne demandent aucune qualification particulière.

Les entretiens ressemblent à un grand speed dating de l'emploi où les candidats s’assoient et discutent avec l'employeur pendant 5 minutes. Il faut donc faire bonne figure et savoir se vendre car, contrairement à une offre en ligne, le candidat passe directement à l'entretien d'embauche.

À force de venir, on commence à se souvenir de moi et ça peut devenir un avantage lors d'un entretien. - Corinne, en recherche d'emploi.

C'est le cas de Robin, ce diplômé de 27 ans dans le secteur de l'environnement. Il se dirige directement vers les stands qui lui correspondent le mieux. Il cherche du travail depuis 3 ans et cela principalement en ligne, mais dès qu'il peut, il vient à ces forums qu'il trouve plus humains. " Là, on a quelqu'un en face de nous contrairement aux offres en ligne où on passe son temps à retravailler et à envoyer nos CV. Ce qui est bien avec ce forum, c'est qu'on a des retours immédiats. "

Sortir de la routine et mettre un coup de boost

L'autre avantage de ces forums, c'est aussi celui de se faire connaître. C'est le cas de Corinne qui essaie de passer dans le plus de stands possibles. Mais pour elle, c'est aussi l'occasion de sortir de la routine, celle de la recherche d'emploi qui peut vite devenir lassante voire déprimante. " Je viens à tous les forums, ce qui fait que je connais les entreprises mais l'inverse est aussi vrai. À force de venir, on commence à se souvenir de moi et ça peut devenir un avantage lors d'un entretien", explique cette Tourangelle en situation de handicap en recherche d'un mi-temps.

Au total, et comme les trois dernières années, près de 3000 Tourangeaux étaient présents ce jeudi au forum de l'emploi.