Touchés par les annulations en série, les orchestres de bal appellent à l'aide

Les orchestres de bal font face aux annulations en série à cause de la crise sanitaire. Ils demandent que les fêtes soient maintenues ou que des solutions soient trouvées pour permettre aux artistes de toucher un revenu.

Spectacles annulés, pas de salaires, peu de chômage partiel. Les orchestres de bal abordent la saison avec crainte. Avec les mesures de déconfinement qui restreignent encore les rassemblements, la plupart des fêtes de village ont été annulés. Les orchestres se retrouvent sans ressources car certaines communes ne paieront pas les prestations qui sont pourtant dues malgré l'annulation. Ils dénoncent un droit du travail "bafoué".

"Nous sommes les oubliés, regrette Stéphane Biamont, chef d'orchestre et responsable de "Pôle spectacle", un réseau social qui met les artistes en lien. On reçoit des recommandés ou _on apprend sur les réseaux sociaux qu'on est annulés_. Des décisions prises de manière unilatérale par les mairies".

Les artistes demandent à étudier la possibilité de maintenir les fêtes. "Les élus ont peur des gestes barrières à mettre en place. Nous, en tant que professionnels, on a quelques solutions, avance Stéphane Biamont. Mais il y a une défiance de nos employeurs, qui n'ont aucune visibilité à quinze jours".

Les groupes concernés ont décidé de rédiger une charte et de se fédérer en collectif pour faire valoir leurs droits. Ils demandent ainsi qu'en cas d'impossibilité de maintenir ou reporter les spectacles, les salaires soient versés en intégralité ou le chômage partiel activé, ce qui n'a été que très peu le cas jusque-là, selon lui. "Les mairies pensent qu'on est des prestataires, ce qui est totalement faux. Nous sommes des salariés, nous sommes des demandeurs d'emploi. On ne peut pas aller au congélateur et se réveiller en 2021 alors qu'on a déjà engagé des frais de costumes, des frais de répétition".