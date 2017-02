Toujours autant de Sarthois surendettés

Le nombre de personnes surendettées en Sarthe est stable en 2016, selon le bilan dressé par la Banque de France. 2.574 foyers croulent sous les dettes. La Sarthe est le département le plus touché de la Région Pays de la Loire. Signe de pauvreté.

Un chiffre peut en cacher un autre. L’an dernier, le nombre de dossiers de surendettement déposés en Sarthe a encore baissé. Il a chuté de près de 9% après une première diminution en 2015. Et ce grâce, notamment à « la prévention », estime la Banque de France. Mais avec 464 dossiers déposés pour 100.000 habitants, la Sarthe reste le département le plus touché de la Région Pays de la Loire. Ce chiffre est également supérieur à la moyenne nationale.

Portrait-robot du Sarthois surendetté

Le nombre de Sarthois surendettés n’a pas bougé : toujours un peu plus de 2.500 en 2016. Ce sont très majoritairement des personnes seules: célibataires, veufs ou veuves, divorcés ou séparés avec des revenus inférieurs au SMIC. Le plus souvent sans enfant, sans profession ou demandeur d'emploi. Ces surendettés sont généralement locataires de leur logement. Ils ont entre 25 et 55 ans. Les femmes sont un tout petit peu plus nombreuses que les hommes (53%).

"Un problème de pauvreté en Sarthe"

Dans plus de huit cas sur dix, leurs dettes concernent la consommation et la vie courante. Le reste du temps, elles sont liées à l'immobilier. Le montant moyen de l’endettement est de 38.600 euros, ce qui ne diffère pas trop des autres départements de la Région. Il n’est pas rare que des Sarthois fassent appel plusieurs années de suite à la Banque de France pour une question de surendettement. « Ce sont des personnes qui n’ont pas de capacité pour vivre », résume Philippe Le Breton, le directeur départemental de l’organisme. « Elles ont un loyer mais ne peuvent pas le payer, des charges d’électricité mais ne peuvent pas les payer, une voiture mais ne peuvent pas en payer l’assurance ». Et le directeur de la Banque de France de conclure : « c’est structurellement un problème de pauvreté ». Cette situation est corroborée par un autre chiffre : le nombre de Sarthois touchant le RSA est proportionnellement plus important que dans d’autres départements (environ 4 personnes sur 10). En Sarthe, les dossiers de surendettement sont traités assez rapidement par la Banque de France trois mois et demi en moyenne, alors que la loi prévoit un délai maximal de six mois.

Pour aller plus loin : un nouveau site Internet conçu par la Banque de France pour toutes les questions liées à l’argent