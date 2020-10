Le marché de Montbrison reste ouvert malgré le confinement, au grand soulagement des producteurs et clients

Malgré le confinement, le marché de Montbrison dans la Loire reste ouvert pour sa partie alimentaire. Pour sa première édition reconfinée, le soulagement était palpable chez les producteurs même si les clients étaient un peu moins nombreux que d'habitude.

Soulagement chez les producteurs, maintien des habitudes pour les clients

Le marché de Montbrison, version reconfinée, c'est presque le même que d'habitude, à quelques signes près : jauge d'entrée abaissée, d'après les agents de sécurité, en-dessous de la barre des 1.000 clients ; rubalise autour des étals largement espacés les uns des autres, absence des commerçants non alimentaires ... Pas de quoi effaroucher des fidèles, comme Marie-Paule, venue de Saint-Romain-le-Puy comme toutes les semaines : "On est en plein air, donc moins sous la menace du virus a priori. Pas question d'aller en supermarché pour mes fruits et légumes"

Le maire de Montbrison Christophe Bazile avait appelé à soutenir les quelques 80 commerçants alimentaires du marché. Message reçu et complètement approuvé par Danielle, qui veut encourager ce qu'elle appelle "un fleuron de l'économie locale." Au-delà du geste pour l'économie du territoire, cette Montbrisonnaise voit dans le marché une excellente manière de sortir, de voir des voisins et même de faire un peu de sport en portant son panier, le tout parfaitement légalement vis-à-vis des obligations de déplacement !

Côté producteurs, le soulagement de voir le marché se maintenir domine. "Sans marché, pas de revenus" résume Corinne, du GAEC La Roche en Forez. Comme ses collègues producteurs, elle estime qu'il y avait moins de monde ce samedi à Montbrison, et des clients "qui n'ont pas le moral. Mais l'important reste qu'on peut travailler, au contraire d'autres commerçants à qui l'on pense", dit-elle.

Des marchés maintenus ailleurs dans la Loire

A Saint-Etienne , les marchés sont ouverts avec un nouveau protocole sanitaire : mise en place d'un sens de circulation, mesures barrières renforcées.

, les marchés sont ouverts avec un nouveau protocole sanitaire : mise en place d'un sens de circulation, mesures barrières renforcées. La ville de Roanne maintient elle aussi ses marchés :