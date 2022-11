Covid-19 : toujours pas de commandes publiques pour les masques FFP2 fabriqués en Charente

Au début de la crise sanitaire, le conditionneur agro-alimentaire Next Emballages proposait une alternative aux masques chinois : le masque FFP2 à trois volets, fabriqué en France. Peut-être un peu plus cher que le modèle asiatique, mais sans empreinte carbone et sans complications logistiques. L'entreprise charentaise a créé un bâtiment spécial pour un investissement de 10 millions d'euros, et la production a commencé à raison de 28 millions de masques par an. Aujourd'hui, alors que la neuvième vague de Covid se profile, la production est arrêtée, car il n'y a pas de commandes publiques.

Next Emballages a reçu ce lundi la visite de la vice-présidente du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, chargée de la santé, pour lui présenter cette situation un peu kafkaïenne : on a 60 millions de masques, mais on ne peut pas les écouler. Alors la Région va faire du lobbying auprès des hôpitaux et cliniques de la région. La Région Nouvelle-Aquitaine a remis, en septembre dernier, le Prix de l'innovation à Next Emballages, pour un montant d'environ 500 000 euros.

L'entreprise NEXT Emballage à Nersac © Radio France - Pierre MARSAT

