A Amiens, impossible pour le moment de se procurer le maillot deux étoiles de l'équipe de France. Il n'y a pas de boutique Nike, et le magasin Go Sport qui devait en recevoir ce vendredi 17 juillet repousse finalement à la semaine prochaine. Les supporters s'impatientent.

Sans boutique Nike, le fournisseur officiel, impossible de se procurer le maillot deux étoiles de l'équipe de France. Go Sport aurait dû en recevoir quelques uns ce vendredi 17 juillet. Raté ! La boutique espère finalement en avoir la semaine prochaine. Probablement mardi.

Les quantités seront faibles explique Steeve, l'un des vendeurs du magasin. "Peut être une dizaine de maillots, il n'est pas sûr, le reste arrivera au compte-goutte dans les jours qui suivent". Et ça n'est pas la peine de demander à en faire mettre un de côté : "Premier arrivé, premier servi. Même nous on ne peut pas s'en réserver !", précise le vendeur.

Ça n'arrête pas de sonner. Une bonne vingtaine d'appels par jour". - Steeve, vendeur chez Go Sport, à Amiens.

Depuis le début de la semaine, lui et ses collègues passent leur temps à expliquer aux clients qu'ils doivent prendre leur mal en patience. _"_Ça n'arrête pas de sonner.Une bonne vingtaine d'appels par jour. Et autant de gens qui viennent se renseigner directement en magasin." Et que portent-ils sur le dos quand ils viennent se renseigner ? Le maillot avec lequel l'équipe a joué et remporté la Coupe du Monde 2018.

Mon flocage ce sera Mbappé. Il mérite le ballon d'or ! Il l'aura." - Sébastien, client.

A l'image de Sébastien qui attend patiemment son nouveau maillot. Comme en 1998, il a choisi le numéro 10 pour son flocage. Zinedine Zidane à l'époque, Kylian Mbappé aujourd'hui. Parce qu'il _"mérite le ballon d'or"_pour Sébastien.

Pour un flocage "officiel", il devra débourser jusqu'à 165 euros ; 85 euros s'il ne le floque pas. Alors que le coût de fabrication en Thaïlande a été estimé à environ 3 euros pièce.