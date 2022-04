Toujours pas de perspective de reprise pour les 240 salariés des Menuiseries Grégoire en Dordogne

Les espoirs s'amenuisent pour les 240 salariés des Menuiseries Grégoire. L'entreprise, installée à Saint-Martial-d'Artenset n'a plus aucun repreneur en vue. La société RPI, basée à Sauveterre-de-Guyenne, en Gironde, s'était montré un temps intéressée mais elle a finalement jeté l'éponge. Les menuiseries Grégoire, qui ont déposé le bilan au début du mois de mars, ont jusqu'au 28 avril pour trouver une repreneur. "On va se retrouver dans le mur dans pas longtemps, s'inquiète Paolo Triglia, délégué syndical UNSA. Le contexte économique est difficile, il faut repreneur avec les reins solides."

La société girondine RPI a jeté l'éponge

La société RPI n'a pas donné suite car le projet de reprise ne réunissait pas "tous les critères" selon la direction.La taille des menuiseries Grégoire, qui comptent 240 salariés, est notamment un argument avancé. Aucune offre écrite n'avait été posée sur la table. Pourtant, ce projet de rachat a intéressé la direction de l'entreprise girondine. Elle a échangé plusieurs fois avec les syndicats et les élus du montponnais. RPI est déjà le fruit d'un rachat réalisé en 2019, pour redresser financièrement l'entreprise. Elle compte aujourd'hui 60 salariés.

Face à ces difficultés pour trouver un repreneur, les délégués syndicaux des Menuiseries Grégoire se projettent déjà dans la suite. Ils préparent le plan de départ en cas de liquidation de l'entreprise. Ils ont écrit à l'actionnaire, Prudencia, pour demander de revaloriser l'indemnité de départ, pour aller jusqu'à 30.000 euros par salarié. Le minimum légal est fixé à environ 20.000 euros pour un salarié qui a 30 ans d'ancienneté selon les syndicats. Une première réunion a également eu lieu ce jeudi entre les syndicats et des organismes comme Pole Emploi et l'AFPA, afin de préparer des plans de reconversion et de formation pour les salariés des Menuiseries Grégoire.