Toujours pas de solutions pour le manque de vélos à assistance électrique en Loire-Atlantique

"Certains modèles il faut compter deux ans pour le recevoir", explique Johan Berthelot, réparateur de vélos chez Cycles Expert à Rezé. Dans ce magasin comme tous les autres, il est difficile de se procurer , précise Johan Berthelot. n assistance électrique. La crise sanitaire est la principale responsable de cette situation, des usines qui tournent au ralenti et des coûts de transport qui ont explosé.

Cette pénurie touche toutes les pièces détachées. "Par exemple sur une marque avec laquelle on travaille habituellement ils ont des délais à 100 jours pour certaines pièces, mais en ce moment c'est 600 jours", précise Johan Berthelot. Une situation "inédite" pour ce revendeur installé depuis plusieurs années.

Pour ce modèle de vélo à assistance électrique, il faut compter un an d'attente avant de pouvoir le recevoir © Radio France - Matthieu Bonhoure

Délais inédits

Un réel problème puisque dans ce magasin : "quasiment tous les jours on rate des ventes", explique le réparateur. Heureusement le magasin a une trésorerie suffisante, mais surtout ils maintiennent un stock important grâce à beaucoup d'anticipation, mais ils manquent de certaines pièces ou certains modèles. Cette situation reste un pari. Si les vélos ne se vendent pas, la situation économique peut se compliquer.

Les clients doivent prendre leur mal en patience, "certains sont prêt à attendre un an mais beaucoup essaient de trouver d'autres solutions et je les comprends", confie Johan Berthelot. Jamais ce magasin de vélo n'avait connu une telle situation dans les retards. En plus de cela, les fournisseurs ne peuvent pas garantir des délais et tout reste assez flou.

Les cartons commandés il y a plus d'un an sont empilés chez Rev' de cycles pour palier la pénurie actuelle © Radio France - Matthieu Bonhoure

Anticipation

Chez Rev' de cycles à Saint-Sébastien-sur-Loire, les cartons s'entassent partout dans la boutique. Des piles de plusieurs mètres commandées il y a plus d'un an. "En ce moment on a un magasin atypique tout ce que vous voyez c'est du stock parce qu'on voulait pouvoir palier la crise", détaille Adrien Frangeul, employé de l'entreprise.

Avec son patron, ils ont fait le choix de commander en masse il y a plus d'un an pour éviter d'être trop pénalisé par cette pénurie. Bonne opération, ils arrivent à maintenir un stock suffisant, mais certains produits manquent quand même à l'appel. "Ce n'est pas un climat normal comme on connaissait avant", ajoute-t-il. Cette crise a changé leur manière de travailler : "il nous faut cela, je commande telle pièce et je sais qu'elle arrivera dans plusieurs mois."