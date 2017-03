Toujours plus de bénéficiaires aux Restos du Coeur

Avec 10% de benéficiaires en plus, les Restos du Coeur du Morbihan ne sont pas un cas isolé. Chômeurs, SDF, travailleurs pauvres, les Restos du 56 accueillent aussi de plus en plus de retraitéEs et d'étudiants, avant leur grande collecte annuelle de la semaine prochaine.

Ce soir, sur TF1, les Enfoirés, qui apportent plus de 11% du financement global des Restos, vont tourner la page Goldman, à l'occasion de leur traditionnel concert (20h55). L'occasion de faire un bilan de la campagne d'hiver des Restos du Coeur dans le Morbihan.

Le Président des Restos 56 Denis Lacrampe était l'invité de 8h15

Les retraités et étudiants aussi

Les restos du Coeur morbihannais ont accueilli 10% de bénéficiaires en plus cette année; Des personnes en grande précarité, des travailleurs pauvres aussi et de plus d'étudiants et de "retraitéEs". Les Restos 56 ont signé cette année une convention de partenariat avec l'UBS (l'Université de Bretagne Sud) pour accueillir les étudiants en difficulté. Dans le Morbihan, 45% sont boursiers, 900 seraient en grande difficulté et auraient besoin d'une "aide immédiate des Restos du Coeur".

Il vous reste quelques jours pour nous rejoindre comme bénévole d’1 jour pour !#OnCompteSurVous



>> https://t.co/2isZGDc7pb pic.twitter.com/wqwdGjgali — Les Restos Du Coeur (@restosducoeur) February 27, 2017

Des aliments, mais pas que...

Vendredi 10 et samedi 11 mars prochains, les Restos organisent leur grande collecte annuelle (dans 140 magasins, rien que dans le Morbihan), qui leur permet de recueillir 10% des denrées distribuées. Mais les Restos du Coeur vont au delà de la distribution de denrées alimentaires. Dans le Morbihan, une convention a ainsi été signée avec la CPAM et la CAF, pour aider les bénéficiaires dans leurs démarches.