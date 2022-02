Toujours plus de demandes pour moins d'offres, c'est tendu sur le marché de l'immobilier à La Rochelle

On le remarque depuis la crise sanitaire, le marché immobilier explose à La Rochelle, le prix du m2 a été multiplié par deux en l'espace de quelques années. Un schéma qui commence à durer, la demande est très forte alors que l'offre se fait de plus en plus rare, c'est tendu pour tout le monde.

Acheteurs, locataires, professionnels... En ce moment, peu importe le côté, tous connaissent la même situation et ressentent la tension sur le marché immobilier. Secteur en pleine forme depuis la crise sanitaire, phénomène même amplifié à La Rochelle, où la problématique du logement est déjà compliquée en temps normal. Depuis la crise sanitaire (cela avait commencé un tout petit peu avant), le prix du m2 s'est envolé : il a doublé, d'environ 3000 euros il y a quelques années, il peut maintenant dépasser les 6000 euros. Dans ce contexte de forte demande et d'une offre toujours plus rare, c'est tendu sur le marché.

Quand j'ai un studio à la vente, il part en une heure

Quand les agents immobiliers postent une nouvelle annonce, "je reçois _une centaine de mails dans la matinée, une cinquantaine de coups de fils_", relate Kervin Morellec, il s'occupe des locations pour Orpi à La Rochelle, Châtelaillon et Angoulins. Location, vente, peu importe la nature de la transaction tout comme l'agence, c'est partout pareil. Baptiste Le Gal travaille lui chez La Forêt : "Si je prends l'exemple des studios, un bien qui se vend très bien, avant, on en avait cinq ou six de disponibles, maintenant, je n'en ai aucun. Et quand j'en ai un, il est vendu dans l'heure."

Leur travail s'en voit donc changé depuis quelques temps. Plus d'administratifs, _"_on s'efforce de répondre à toutes les sollicitations, affirme Kervin Morellec. Même si la plupart du temps c'est pour dire non, et c'est d'ailleurs assez frustrant." Baptiste Le Gal reconnaît lui qu'il y a plus de stress : "On a beaucoup moins de visibilité, je ne sais pas combien de mandats je vais avoir dans le mois." Et quand un arrive, il part aussitôt, "ça va vite, ça va très vite", rajoute-t-il. Les dossiers n'ont pas le temps de s'empiler sur son bureau.

Parfois le ton monte

Du stress, cela fait trois ans que Chrystelle, une Rochelaise, en a à cause de son logement. Actuellement locataire, elle souhaiterait passer propriétaire : "Mais je ne trouve pas. _Si ça continue, dans quelques mois je vais baisser les bras_. Je resterai dans ma location, j'attendrai que mon enfant grandisse et puis dans quelques années je m'éloignerai de La Rochelle." Un jeune couple, Capucine et Antoine, ont eux fini par trouver, après un an de recherche. "On a eu beaucoup de chance, avoue le couple. C'est un voisin qui nous a appris qu'il vendait sa maison. On a sauté sur l'occasion. On emménage bientôt, et on a hâte. Parce qu'on est à l'étroit, on a maintenant un enfant et actuellement nous n'avons qu'une chambre".

Les agents immobiliers voient bien la détresse dans laquelle se trouvent certains locataires ou potentiels acheteurs. "Oui, c'est déjà arrivé que ça dérape, que le ton monte, on sent bien la tension. Mais nous ne sommes que des intermédiaires, on ne peut pas y faire grand chose", plaide Kervin Morellec.