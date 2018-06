Toulon, France

Selon le classement publié ce mercredi par la Fnaim et dévoilé par le Parisien, Paris est sans surprise la ville où les loyers sont les plus chers, Nice prend la deuxième place et Marseille-Aix suivent. Le classement pour le 1er trimestre 2018 de l’Observatoire statistique des locations, révèle tout de même quelques surprises. Par exemple, Toulon est la sixième ville la plus chère, devant Lyon.

408 euros pour un studio à Toulon

Paris, Nice et Aix-Marseille sont les agglomérations où les loyers sont les plus élevés devant Bordeaux, Toulon et Lille. D'après le classement Marseille fait partie des villes où les loyers ont augmenté plus vite que l'inflation, comme à Rennes ou encore à Bordeaux. Paris reste évidemment à la première place. Pour un deux pièces, il faut débourser à Paris 1 183 euros contre 560 euros à Toulon. Pour ceux qui recherchent un studio c'est 779 euros à Paris, 408 euros à Toulon et c'est encore moins cher à Marseille, comptez 393 euros. D'autres indicateurs sont donnés dans ce classement, par exemple le délai nécessaire pour trouver un locataire. Plus ce délai est court, plus le marché est tendu. Et là aussi il y a quelques surprises : la ville où le délai médian est le plus court est Lille (19 jours). Ce délai médian atteint 46 jours à Paris intra-muros, pour Aix-Marseille (101 jours).