Toulon : le succès des livraisons de courses à vélo cargo

Vous les avez peut-être aperçus, en centre-ville de Toulon : huit livreurs au guidon de vélos-cargos. Leur mission : vous livrer les courses à domicile, après votre passage en grande-surface.

Une livraison écolo, et qui permet de gagner du temps dans les embouteillages. C'est la société marseillaise Agilenville, déjà présente à Marseille, Aix-en-Provence, à Nice et à Lyon, qui propose ce service. Mickaël Mahut en est le fondateur et président : "Notre terrain de jeu, c'est les grandes métropoles, les ZFE, zones à faibles émissions, où on cherche à remplacer les camionnettes par des vélos. Nous, on peut transporter 100 kilos de marchandise, voir 300 si on met une remorque derrière. Donc en fait, autant qu'une camionnette sans les inconvénients de la camionnette. Ça fait partie de la solution : on estime que 70% des flux de marchandises qui transitent aujourd'hui en ville pourraient être acheminés en vélo cargo. On doit être à 0,1 % aujourd'hui donc la marge est énorme !"

Nous avons suivi la tournée d'Esteban, qui livre depuis un mois. Il charge son vélo cargo en prenant soin de mettre les chips et les œufs en haut, et de répartir le poids au début du vélo pour ne pas basculer.

Esteban charge son vélo cargo © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Esteban lors de sa livraison © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les courses sont amenées directement chez les clients © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Sonia, qui habite dans le centre de Toulon, reçoit ses courses : "Je ne suis pas véhiculée et j'ai une poussette. Donc ça me rend vraiment service, je peux prendre tout ce dont j'ai besoin d'un coup, je n'ai pas besoin d'aller faire les courses tous les deux jours" explique-t-elle.