650 offres d'emplois à pourvoir au 4e salon TAF de Toulouse

Le salon TAF (Travail-Avenir-Formation) se tient ce mercredi 6 et jeudi 7 octobre au parc des expositions et centre de conventions de Toulouse. Ces deux journées sont consacrées à l'emploi, la formation et l'orientation professionnelle.

Comment se réorienter ? Comment trouver un travail qui nous plaît ? Comment se former ? Quelles sont les aides disponibles pour changer de voie professionnelle ? Tout un tas de questions que vous vous posez peut-être. Vous trouverez sûrement beaucoup de réponses au 4e salon TAF (Travail, Avenir, Formation) de Toulouse (Haute-Garonne).

Ce mercredi 6 et jeudi 7 octobre, de 9h à 17h, 180 organismes de formation et d'orientation et près de 300 entreprises proposant près de 650 offres d'emplois se réunissent au parc des expositions et centre de conventions. Le salon est divisé en 7 espaces différents. Tous consacrés à des secteurs où l'on recrute : l'agriculture et l'agroalimentaire, le bâtiment et les travaux publics, l'hôtellerie et la restauration, l'industrie et l'aéronautique, le numérique, le transport et la logistique ainsi que le sanitaire et social.

Le but est de permettre aux visiteurs d'avoir accès à toutes les informations sur les aides, les offres de formation et de rencontrer directement les entreprises qui recrutent. Plusieurs ateliers et conférences sont également au programme sur les thèmes de la formation, de la recherche d'emploi ou encore de la création d'entreprise.

L'accès au salon TAF de Toulouse est gratuit. L'entrée est conditionnée à la présentation du Pass sanitaire (obligatoire dès 12 ans) et le port du masque est obligatoire.

Le parking sur place et gratuit. Vous pouvez aussi bénéficier d'un aller-retour gratuit en train à condition d'effectuer une réservation par téléphone auprès de liO TER Occitanie : 0.800.31.31.31 (numéro gratuit).