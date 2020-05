Toulouse : 700 postes menacés chez un sous-traitant d’Airbus

700 postes seraient menacés chez Derichebourg Aeronautics Services, l’un des plus gros sous-traitant d’Airbus à Blagnac victime de la crise de l’avionneur. Les salariés seraient invités à renoncer à des acquis sociaux pour retarder le plan social.

La direction de Derichebourg Aeronautics Services, l’un des plus gros sous-traitant d’Airbus qui emploie 1700 salariés, dont 900 salariés à Blagnac a convoqué ce lundi 11 mai un CSE, pour proposer aux syndicats le principe d’un « accord de performance collective. » Les salariés devraient renoncer à certains avantages sociaux pour sauver des emplois. Les syndicats parlent de 700 suppressions de poste.

Première victime de la crise d’Airbus

« Nous sommes victimes de la catastrophe économique de l’aéronautique, les avions ne se vendent plus. Au mois de septembre, le marché d’Airbus, ce sera 55% de ce qu’on a aujourd’hui . La direction de la société nous dit qu’il y a trop de monde, elle le chiffre à 700 salariés » - explique Jean-Marc Moreau, délégué Force Ouvrière, syndicat majoritaire dans l’entreprise.

« Il va falloir qu’on restructure l’entreprise puisque l’aéronautique n’a pas un avenir très prometteur, en tous les cas dans l’immédiat. Aujourd’hui, on partirait sur un plan social d’environ 700 personnes. » « La direction nous a proposé de travailler sur un accord de performance collective _pour essayer de limiter au maximum ce PSE (Plan de sauvegarde l’emploi), et d’_éviter d’arriver jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’à un dépôt de bilan. »

Ce plan, le syndicat Force ouvrière l’a signé, mais « nous avons demandé l’accompagnement d’un cabinet d’experts pour négocier la mise en place de cet accord. Nous avons besoin de données chiffrées sur la situation de l’entreprise. »

Du chantage à l’emploi

En quoi consiste cet accord ? Selon Philippe Faucard, le secrétaire du syndicat Unsa qui ne l’a pas signé :

L'accord autoriserait la suppression du 13ème mois , et la perte d’indemnités de transport et de repas , soit 10% du salaire.

"Il serait suivi d’un plan de sauvegarde en septembre. Si on refuse l’accord de performance collective, ils nous menacent d’un plan de sauvegarde de l’emploi immédiat et avec plus de suppression de postes. C’est du chantage » estime le délégué UNSA qui a demandé l’organisation d’un référundum auprès des salariés sur cet accord. La demande aurait été rejetée.

Les sous-traitants en cascade

C’est une crise mondiale, on ne peut pas faire semblant de l’ignorer

estime Jean-Marc Moreau, délégué Force Ouvrière. « Ce qui nous arrive malheureusement, c’est ce qui arrive à tous les sous-traitants. Les autres ne vont pas tarder à annoncer les mêmes choses, il ne faut pas se leurrer. »

Sollicitée, la direction de Derichebourg Aeronautics Services a répondu qu’elle ne souhaitait pas communiquer sur ces informations pour le moment.

