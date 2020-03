Où pourra-t-on encore aller au marché en Midi-Pyrénées ?

Les marchés de plein vent sont interdits à Toulouse, mais ils sont autorisés sous les halles. Ailleurs en Midi-Pyrénées, on fait le point sur les villes qui ont demandé ou non une dérogation à leur Préfecture.

Lundi soir, le premier ministre Edouard Philippe a annoncé la fermeture de l'ensemble des marchés en France, sauf dérogation spéciale de la part de la Préfecture. Quels marchés resteront ouverts en Midi-Pyrénées ? Nous dressons une liste la plus complète possible et l'actualisons régulièrement.

Les critères retenus par les préfectures

Chaque situation est étudiée au cas par cas. Pour qu'un marché reste ouvert, il est nécessaire que le maire de la commune en fasse la demande à la Préfecture, sous forme d'un dossier complet et argumenté. Celui-ci décide alors d'accorder ou non une dérogation, en suivant plusieurs critères. Pour trancher, le critère principal est celui ci : existe-t-il d'autres endroits à proximité où les citoyens peuvent se procurer des produits frais ? Les préfectures vont ensuite se pencher sur l'équilibre au niveau de la concurrence ou encore les besoins d'écoulement des stocks producteurs, mais ces critères ne sont pas prioritaires.

En Haute-Garonne : les halles restent ouvertes à Toulouse...

La Préfecture de Haute-Garonne a reçu une demande de dérogation de la part de Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse. Celle-ci n'a pas aboutit, les marchés de grands vents sont donc interdits dans la ville. En revanche, les marchés sous des halles des Carmes, de Saint-Cyprien et de Victor Hugo pourront bien se tenir, car il est possible avec un vigile à l'entrée de contrôler les allées et venues ainsi que la fréquentation du site.

Ailleurs dans le département, plusieurs autres communes ont formulé des demandes, elles seront "triées" selon la taille et la fréquentation des marchés. D'autres villes et villages, où le marché était encore ouvert, ont préféré renoncer sans demander de dérogation. C'est le cas à Colomiers, à Cazères ou encore à Montréjeau. À Muret, lieu d'un marché très important notamment le samedi, la mairie se laisse un ou deux jours pour décider d'une éventuelle demande de dérogation.

Dans le Tarn : 16 demandes de dérogation

Dans le département du Tarn la préfecture a reçu 16 demandes. Elle prévoit de les étudier au cas par cas en observant le nombre de commerces présents à 10 kilomètres à la ronde. Les 16 demandes viennent de :

Albi

Castres

Mazamet

Briatexte

Carlus

Lagrave

Brassac

Cahuzac-sur-Vère

Saix

Viane

Cagnac-les-Mines

Senouillac

Les Cabannes

Labastide-Rouairoux

Dourgne

Lombers

Ailleurs : pas de marché à Rodez, Moissac, Foix

Dans la majorité des départements, les préfets attendront le mercredi 25 mars pour préciser la liste des communes où les marchés sont autorisés. En Aveyron, on sait déjà que le marché de Rodez n'aura pas lieu, même chose pour la ville de Villefranche-de-Rouergue. La Préfecture entend donner la priorité aux communes "de moins de 1000 habitants". Dans le Lot, le marché de Cahors est lui aussi annulé, la préfecture communiquera la liste des dérogations ce mercredi, tout comme dans le Gers et en Ariège où on sait déjà que le maire de Foix ne compte pas demander de dérogation.

À Montauban... un sondage

Dans le Tarn-et-Garonne, la mairie de Moissac a décidé de suspendre les marchés et de ne pas demander de dérogation. Les commerçants proposent un service de livraison à domicile. À Montauban, la mairie se distingue en demandant l'avis des citoyens sur Facebook. À l'issue du sondage la maire de Montauban demandera alors, ou non, une dérogation.